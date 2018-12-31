Политика

Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»
РБК
06:30

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что чиновникам, которые делают спорные заявления, следует «включать мозги».
РБК06:30
Дмитрий Медведев
Мозги надо включать, когда ты облечен властью. К сожалению, это не у всех это получается. Мне бы не хотелось обижать госслужащих. По большей части, это преданные своему делу, ответственные люди. В других случаях нужно привлекать людей к ответственности.
— Дмитрий Медведев, российский политикСвободная Пресса 05:38

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Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

РБК06:30

Медведев посоветовал российским чиновникам «включать мозги»

Газета.Ru06:22

Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

Lenta.ru06:15

«Мозги надо включать, когда ты облечен властью», - посоветовал премьер

Вести.Ru06:04

Медведев: чиновников, считающих, что государство ничего не должно людям, надо наказывать

Znak.com06:02

Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

Взгляд.ру05:43

Медведев посоветовал чиновникам, дающим спорные советы гражданам, «включать мозги»

ТАСС05:24
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
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