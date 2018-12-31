Политика

Медведев посоветовал «чиновникам-бревнам» «включать мозги»
Царьград
10:58

В ответ на критику телеведущей Ирады Зейналовой, которая назвала подобных госслужащих «чиновниками-бревнами», Медведев посоветовал им «включать мозги».
Царьград10:58
Дмитрий Медведев
Мозги надо включать, когда ты облечен властью. К сожалению, это не у всех это получается. Мне бы не хотелось обижать госслужащих. По большей части, это преданные своему делу, ответственные люди. В других случаях нужно привлекать людей к ответственности.
— Дмитрий Медведев, российский политикСвободная Пресса 05:38

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Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

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Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

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Медведев посоветовал чиновникам, дающим спорные советы гражданам, «включать мозги»

ТАСС05:24
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
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