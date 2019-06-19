Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедностиRuposters.ru 12:26

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы "Познер" на Первом канале заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти.

с чего всё началось

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать. Премьер не упоминал его имени, однако беседа шла в контексте интервью Кудрина о вероятном "социальном взрыве" на фоне роста бедности в стране.

Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности

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