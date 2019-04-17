Медведев анонсировал увеличение пособий по уходу за детьмиРБК 09:53

С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что со следующего года планируется повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Об этом он рассказал во время отчета правительства перед Госдумой, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Медведев анонсировал увеличение пособий по уходу за детьми

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