Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеровРИА Новости 07:43
Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко. Одной из главных тем совещания стало проведение диспансеризации населения в 2019-2020 годах. Татьяна Голикова рассказала о ряде сложностей в проведении диспансеризации в регионах.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.РИА Новости07:43
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Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика
Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:38
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Футбол
Три российских клуба претендуют на уругвайского полузащитника
Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщает Sampdorianews.net.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий.
Обновлено в 11:56
Футбол
«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды
В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Происшествия
Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста
В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Политика
Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего возлюбленного
37-летняя Вера Брежнева воспитывает 18-летнюю дочь Соню Киперман, которую она родила от украинского чиновника Виталия Войченко.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Анита Цой поделилась редким фото с мужем и сыном
У певицы есть уже взрослый сын Сергей-младший.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы
Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Политика
Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко
"Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука получила 13,7%. Следом идет "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 8,5%.
Обновлено в 11:32
Политика
Делегация РФ сравнила поведение ПА ОБСЕ с действиями карточных шулеров
Накануне ассамблея приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию в нарушение регламентных норм, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 10:51