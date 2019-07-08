Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.

с чего всё началось

Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко. Одной из главных тем совещания стало проведение диспансеризации населения в 2019-2020 годах. Татьяна Голикова рассказала о ряде сложностей в проведении диспансеризации в регионах.

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

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