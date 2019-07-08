Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеровРИА Новости 07:43

Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко. Одной из главных тем совещания стало проведение диспансеризации населения в 2019-2020 годах. Татьяна Голикова рассказала о ряде сложностей в проведении диспансеризации в регионах.
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с чего всё началось

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.
РИА Новости07:43

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Медведев пошутил про отсутствующих из-за лета вице-премьеров

РБК09:29

Медведев подшутил над вице-премьерами

Rambler News Service08:30

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

РИА Новости07:43

Медведев посмеялся над вице-премьерами

News.ru08:10

Медведев пошутил о сезоне отпусков на совещании с вице-премьерами

ТАСС08:04

Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании

RT на русском08:03

Медведев пошутил про прогулявших совещание министров

Газета.Ru08:17
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Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика

Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:38
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Футбол

Три российских клуба претендуют на уругвайского полузащитника

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщает Sampdorianews.net.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий.
Обновлено в 11:56
Футбол

«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды

В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Авто

Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей

В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Наука

Особенности строения зубов помогли опознать предка большой белой акулы

Обновлено в 06:32
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Происшествия

Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Общество

Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста

В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Политика

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Общество

В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево

Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Происшествия

На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Экономика

В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Транспорт

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего возлюбленного

37-летняя Вера Брежнева воспитывает 18-летнюю дочь Соню Киперман, которую она родила от украинского чиновника Виталия Войченко.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

310 лет назад Петр I разгромил шведов в Полтавской битве

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Анита Цой поделилась редким фото с мужем и сыном

У певицы есть уже взрослый сын Сергей-младший.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы

Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Политика

Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко

"Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука получила 13,7%. Следом идет "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 8,5%.
Обновлено в 11:32
Политика

Делегация РФ сравнила поведение ПА ОБСЕ с действиями карточных шулеров

Накануне ассамблея приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию в нарушение регламентных норм, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 10:51
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