Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеровРИА Новости 07:43

Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко. Одной из главных тем совещания стало проведение диспансеризации населения в 2019-2020 годах. Татьяна Голикова рассказала о ряде сложностей в проведении диспансеризации в регионах.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.
РИА Новости07:43

Подробнее о событии

Медведев посмеялся над вице-премьерами

News.ru08:10

Медведев пошутил про своих замов в отпусках

Lenta.ru08:52

Медведев пошутил про прогулявших совещание министров

Газета.Ru08:17

Медведев начал совещание с шутки про отпуска

Взгляд.ру08:25

Медведев пошутил о сезоне отпусков на совещании с вице-премьерами

ТАСС08:04

Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании

RT на русском08:03

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

РИА Новости07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Политика

Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина

Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Black Star

Рэпер L'One выпустил альбом «Панагея», когда был еще в составе артистов лейбла Black Star. Вскоре он заявил, что уходит из компании.
Обновлено в 05:00
Политика

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Наука

В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп

В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Общество

Ребенка заставили есть еду с пола в детском саду Свердловской области

Обновлено в 03:09
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию

Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Транспорт

Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево

Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Футбол

Бразилия стала обладателем Кубка Америки

Обновлено в 05:58
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Коллега Шепелева рассказал о его новой возлюбленной

Друг Дмитрия Шепелева рассказал о новой возлюбленной телеведущего 36-летней Екатерине Тулуповой.
Обновлено в 02:57
Экономика

Утилизацию мусора захотели освободить от НДС

Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили рассмотреть возможность освободить все услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов от НДС.
Обновлено в 08:26
Политика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана

Обновлено в 08:05
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Экономика

УГМК берет в Сбербанке кредит на 23 млрд рублей

Сбербанк предоставит кредит Уральской горно-металлургической компании на 23 млрд рублей.
Обновлено в 04:00
Политика

Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»

Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Авто

GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, пятидневный простой завода был плановым.
Обновлено в 05:45
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Обновлено в 07:29
Игры

Игроки Mortal Kombat 11 используют баг, чтобы снимать потрясающие скриншоты

Несколько месяцев назад игроки Mortal Kombat 11 обнаружили баг, который, в отличие от большинства багов, не ухудшает, а улучшает игру.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ

«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом

Обновлено в 01:06
Спорт

Сборную Ирана по волейболу задержали в аэропорту США

Мужскую сборную Ирана по волейболу задержали в аэропорту Чикаго на 4 часа.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком

Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 07:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Анатольевич Чуйченко
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное