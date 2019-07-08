Политика

Медведев пошутил про отсутствие вице-премьеров на совещанииPravda.Ru 08:23

Дмитрий Медведев пошутил про отсутствие у него на сегодняшнем совещании нескольких вице-премьеров.
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Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.
РИА Новости07:43

Подробнее о событии

Медведев пошутил о сезоне отпусков на совещании с вице-премьерами

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Медведев подшутил над вице-премьерами

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Медведев пошутил про прогулявших совещание министров

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Медведев пошутил про отсутствующих из-за лета вице-премьеров

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Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании

RT на русском08:03

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

РИА Новости07:43
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

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Политика

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Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
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Политика

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
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БГ и Макаревич спели в поддержку «Нового величия»

Обновлено в 10:22
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Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
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Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки

Терри Крюс хочет сыграть отца русалочки в экранизации диснеевского мультфильма.
Обновлено в 15:13
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
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Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Обновлено в 08:31
Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Игры

Синдел появится в Mortal Kombat 11

В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Футбол

В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку

Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
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Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе

МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины.
Обновлено в 15:09
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Кино

Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»

Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
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Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Футбол

Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»

В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»

Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Происшествия

На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Наука

Хамелеонная гравитация наравне с ОТО объяснила формирование галактик

Британские физики численно смоделировали формирование галактик в f(R)-гравитации хамелеонного типа, которая естественным образом объясняет ускоренное расширение Вселенной.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Подмосковье

Обновлено в 15:39
Общество

В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Обновлено в 11:53
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено в 11:49
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Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей

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Обновлено в 13:30
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Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
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В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
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Константин Анатольевич Чуйченко
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года.
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