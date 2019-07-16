Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками. Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведёт встречу с экспертами в области развития городской среды.

Армия и оружие Уфолог оценил планы штурма Зоны 51 Более миллиона американцев намерены принять участие в масштабном флешмобе, который в Сети окрестили штурмом Зоны 51.

Армия и оружие Две женщины погибли в Сирии, подорвавшись на мине Взрыв мины, установленной боевиками в районе Восточная Гута под Дамаском, привел к гибели двух сирийских женщин.

Финансы Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.

Происшествия Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Футбол Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус» Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24.

Гаджеты Системная плата Biostar B365MHC поддерживает процессоры Intel Core восьмого и девятого поколения Ассортимент Biostar пополнила системная плата B365MHC типоразмера microATX, позиционируемая как основа компьютера для работы с офисными приложениями, просмотра веб-страниц и видео.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Общество В работе Instagram и Facebook произошел сбой В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Политика Киев прекратил подачу воды в три города в ЛНР из-за аварии Подача воды с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена в три населенных пункта самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".

Политика США предложили Путину ядерную сделку Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.

Экономика ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.

Политика Захарова ответила на слова Турчинова об уничтожении Крымского моста Бывший секретарь СНБО заявил, что новые ракеты Киева могут уничтожить мост за считанные минуты Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Комсомольская правда прокомментировала слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о возможности уничтожения Крымского моста.

Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

Футбол «Оренбург» купит защитника «Сампдории» Шимича Защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ. О трансфере 23-летнего футболиста договорился «Оренбург».

Армия и оружие Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.

Политика NYT узнала об отказе России в визах для учителей Англо-американской школы МИД России отказал в предоставлении виз 30 преподавателям Англо-американской школы, управляемой посольствами западных стран, пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо члена совета учебного заведения и сотрудницу посольства США Хизер Бирнс.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Шоу-бизнес Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.