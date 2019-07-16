Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в ТулеРИА Новости 06:55

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками. Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведёт встречу с экспертами в области развития городской среды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тема дня: Тулу посетил Дмитрий Медведев

Тульские новости10:30

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

РИА Новости06:55

Дмитрий Медведев осмотрел металлургический завод в Туле

Тульская пресса08:06

4 фото за 7 минут: как туляки встретили Дмитрия Медведева

Первый Тульский09:59

Дмитрий Медведев посетил предприятие «Тулачермет-Сталь»

MySLO.ru07:36

Медведев в ходе рабочей поездки в Тулу посетит завод «Тула-Сталь»

ПРАЙМвчера в 17:15

Медведев в Туле обсудит с экспертами развитие городской среды и посетит завод «Тула-Сталь»

ТАССвчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:28, Вашингтон
Футбол

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
Футбол

Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»

Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Уфолог оценил планы штурма Зоны 51

Более миллиона американцев намерены принять участие в масштабном флешмобе, который в Сети окрестили штурмом Зоны 51.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Две женщины погибли в Сирии, подорвавшись на мине

Взрыв мины, установленной боевиками в районе Восточная Гута под Дамаском, привел к гибели двух сирийских женщин.
Обновлено в 15:22
Авто

Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Финансы

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд

Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Футбол

Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус»

Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Системная плата Biostar B365MHC поддерживает процессоры Intel Core восьмого и девятого поколения

Ассортимент Biostar пополнила системная плата B365MHC типоразмера microATX, позиционируемая как основа компьютера для работы с офисными приложениями, просмотра веб-страниц и видео.
Обновлено в 18:31
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Общество

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Экономика

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Политика

Киев прекратил подачу воды в три города в ЛНР из-за аварии

Подача воды с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена в три населенных пункта самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".
Обновлено в 16:21
Политика

США предложили Путину ядерную сделку

Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
Обновлено в 04:23
Экономика

ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры

В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Политика

Захарова ответила на слова Турчинова об уничтожении Крымского моста

Бывший секретарь СНБО заявил, что новые ракеты Киева могут уничтожить мост за считанные минуты Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Комсомольская правда прокомментировала слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о возможности уничтожения Крымского моста.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Оренбург» купит защитника «Сампдории» Шимича

Защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ. О трансфере 23-летнего футболиста договорился «Оренбург».
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Политика

NYT узнала об отказе России в визах для учителей Англо-американской школы

МИД России отказал в предоставлении виз 30 преподавателям Англо-американской школы, управляемой посольствами западных стран, пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо члена совета учебного заведения и сотрудницу посольства США Хизер Бирнс.
Обновлено в 18:49
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
Космос

Космонавтам на МКС доставят фрукты, хрен и горчицу

Обновлено в 01:11
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери

Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Политика

Экс-президента Перу арестовали в США

«Генпрокуратура сообщает, что бывший президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по запросу об экстрадиции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:00
Здоровье

В Новосибирске больных с инфарктом начнут лечить в клинике Мешалкина

Обновлено в 08:54
ещё по теме
Главное