Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в ТулеРИА Новости 06:55
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками. Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведёт встречу с экспертами в области развития городской среды.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
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Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
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По имеющейся информации, в ноябре 2018 года оптовые цены на сахар колебались на отметке 37 рублей за килограмм, но к июню 2019 года резко упали до 26,9 рубля.
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Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой Минобороны ФРГ
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В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
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Армия и оружие
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Внешние особенности ЗРК "Бук", стрелявшего по МН17 из Первомайского, идентичны зенитному комплексу 332 из курской 53-й бригады ПВО РФ; как выяснила "Новая", представители этого войскового соединения в июле 2014 года находились на российско-украинской границе для "несения боевого дежурства".
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Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
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В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей
Всего в лагере находятся около 700 детей.
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Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
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ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
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В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
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Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
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Министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию Фирташа
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Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
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Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
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Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
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Политика
Зеленский задумал провести на Украине Олимпиаду
Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр.
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