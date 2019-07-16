Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками. Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведёт встречу с экспертами в области развития городской среды.

Экономика Турецкие отели снизили цены для российских туристов Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.

Экономика Цены на сахар рекордно рухнули в России По имеющейся информации, в ноябре 2018 года оптовые цены на сахар колебались на отметке 37 рублей за килограмм, но к июню 2019 года резко упали до 26,9 рубля.

Политика Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой Минобороны ФРГ Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 16 июля будет назначена министром обороны ФРГ.

Культура В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.

Шоу-бизнес Стриженова попала в ДТП с грузовиком Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.

Армия и оружие Факты, фейки и молчание офицеров. Почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар Внешние особенности ЗРК "Бук", стрелявшего по МН17 из Первомайского, идентичны зенитному комплексу 332 из курской 53-й бригады ПВО РФ; как выяснила "Новая", представители этого войскового соединения в июле 2014 года находились на российско-украинской границе для "несения боевого дежурства".

Политика Конгресс США рассмотрит резолюцию о «расистских» фразах Трампа Демократы Палаты представителей США собираются проголосовать за резолюцию, осуждающую заявления главы Белого дома Дональда Трампа в его Twitter-аккаунте, которые они считают расистскими.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Общество В работе Instagram и Facebook произошел сбой В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Политика Силуанов назвал причину распада СССР Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.

Политика В США задержали экс-президента Перу "Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.

Кино «Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми» Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.

Политика Министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию Фирташа Министр юстиции Австрии дал разрешение на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Происшествия Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.

Футбол Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“» Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.