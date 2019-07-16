Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в ТулеРИА Новости 06:55

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками. Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведёт встречу с экспертами в области развития городской среды.
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Тема дня: Тулу посетил Дмитрий Медведев

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Медведев в ходе рабочей поездки в Тулу посетит завод «Тула-Сталь»

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