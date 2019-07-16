Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в ТулеРИА Новости 06:55
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками. Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведёт встречу с экспертами в области развития городской среды.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться
В пресс-службе Управления Росгвардии Владимирской области в ответ на запрос издания «ПроВладимир» пояснили, почему сотрудники не обязаны предъявлять служебное удостоверение и представляться.
Обновлено в 12:38
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Политика
Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что получал угрозы жизни от украинцев.
Обновлено в 10:51
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Интернет
Обмен файлами в WhatsApp назвали опасным
Комментируя опубликованные Symantec сведения, представители WhatsApp заявили, что мессенджер следует "лучшим практикам, предоставляемым операционными системами для хранения мультимедиа", а изменение системы хранения файлов может привести к новым угрозам конфиденциальности и усложнит обмен мультимедиа-материалами, пишет The Verge.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Покупка Турцией С-400 подрывает потенциал самолета F-35, заявил Эспер
Покупка Турцией у России ЗРК С-400 подрывает потенциал американского военного самолета F-35, в разработке которого участвует Анкара, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.
Обновлено в 11:45
Политика
Бывший федеральный канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Кристиан Керн занимал пост федерального канцлера Австрии с 17 мая 2016 года по 18 декабря 2017 года.
Обновлено в 10:45
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Левников рассудит «Ростов» и «Спартак» во втором туре РПЛ
Встречу «Ростов» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:20
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
ЦБ может получить право ограничивать ставку эквайринга
В начале июля Российская ассоциация автодилеров (РОАД) направила главе Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной и вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Алексею Волуйкову письмо с просьбой ограничить максимальную стоимость эквайринга при оплате автомобилей на уровне 1 – 1,5 тыс. руб. В настоящее время тарифы для автодилеров составляют 1 – 2% от суммы покупки.
Обновлено в 12:59
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Посетители зоопарка закидали панду камнями
В одном из пекинских зоопарков панду по кличке Мэнда закидали камнями.
Обновлено в 07:53
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика
Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.
Обновлено в 11:11
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено вчера в 03:59
Футбол
«Реал» продаст Бэйла за сумму свыше 80 миллионов евро
Обновлено в 09:37
Кино
Найден актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Режиссер Баз Лурман утвердил американского актера и певца Остина Батлера на роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в новом фильме.
Обновлено в 12:17
Экономика
Пенсионеры в России отказались копить на старость
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено в 09:25
Кино
Антон Мегердичев приступил к съемкам «Сердца Пармы»
Обновлено в 04:06
Общество
Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой
Обновлено в 10:19
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные лекарства из аптечки каждого россиянина
Доктор Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие привычные каждому россиянину медицинские препараты могут быть опасны.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Углич» взял курс на Тартус
"Углич" – малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М"), построен на Зеленодольском заводе имени Горького и несет службу в составе Каспийской флотилии с июля 2014 года.
Обновлено в 03:11