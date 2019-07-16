Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в ТулеРИА Новости 06:55
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками. Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведёт встречу с экспертами в области развития городской среды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Выбирать хлеб стоит без вмятин и трещин, а покупать его только к очередному приему пищи, приводит советы по выбору продукта Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Обновлено в 10:53
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке
Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила запрос главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Руслана Якубаева, сообщила РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:54
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились меньше года назад.
Обновлено в 05:43
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Политика
Журналиста выгнали с украинского пляжа за украинский язык
Обновлено в 10:51
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Футбол
«Бавария» подписала форварда «Штутгарта» Даяку
«Бавария» объявила о подписании 18-летнего форварда молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Даяку.
Обновлено в 11:09
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ
Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Интернет
FaceApp вернулся в топ приложений в App Store
Популярный росссийский сервис FaceApp, который имеет возможность «старить» пользователей, вернули в ТОП приложений в онлайн-магазинах App Store и Google Play по всему миру.
Обновлено в 08:15
Авто
Nissan представил обновленный Skyline
Компания Nissan представила рестайлинговый седан Skyline, предназначенный для японского рынка.
Обновлено в 07:23
Кино
Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»
Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона
Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 08:46