Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в ТулеРИА Новости 06:55

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками. Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведёт встречу с экспертами в области развития городской среды.
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Дмитрий Медведев осмотрел один из цехов завода «Тула-Сталь»

Первый Тульский06:49

Дмитрий Медведев осмотрел металлургический завод в Туле

Тульская пресса08:06

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

РИА Новости06:55

Дмитрий Медведев посетил предприятие «Тулачермет-Сталь»

MySLO.ru07:36

Тема дня: Тулу посетил Дмитрий Медведев

Тульские новости10:30

Медведев в ходе рабочей поездки в Тулу посетит завод «Тула-Сталь»

ПРАЙМвчера в 17:15

Медведев в Туле обсудит с экспертами развитие городской среды и посетит завод «Тула-Сталь»

ТАССвчера в 17:01
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
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Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
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В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
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Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Происшествия

Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке

Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила запрос главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Руслана Якубаева, сообщила РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:54
Политика

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Обновлено в 11:28
Политика

Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке

Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
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Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились меньше года назад.
Обновлено в 05:43
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 09:47
Политика

Журналиста выгнали с украинского пляжа за украинский язык

Обновлено в 10:51
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Футбол

«Бавария» подписала форварда «Штутгарта» Даяку

«Бавария» объявила о подписании 18-летнего форварда молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Даяку.
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Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора

В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
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В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ

Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
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Происшествия

В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Политика

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
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FaceApp вернулся в топ приложений в App Store

Популярный росссийский сервис FaceApp, который имеет возможность «старить» пользователей, вернули в ТОП приложений в онлайн-магазинах App Store и Google Play по всему миру.
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Nissan представил обновленный Skyline

Компания Nissan представила рестайлинговый седан Skyline, предназначенный для японского рынка.
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В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона

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