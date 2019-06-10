Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновилсяLenta.ru вчера в 13:31

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Игры Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.

Экономика Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.

Политика Порошенко отрицает блокаду Донбасса Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как правильно выбрать и применить репелленты, сообщает пресс-служба ведомства.

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Здоровье Барнаульцы жалуются на ночные очереди к детским врачам Речь о детском отделении поликлиники № 12 Жители Барнаула жалуются на невозможность попасть к врачам детского отделения барнаульской поликлиники № 12 (ул. Суворова, 4), чтобы пройти медкомиссию для поступления в учебные учреждения, а также для получения путевок в детский сад или летний лагерь.

Авто С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.

Общество Правительство опубликовало концепцию нового КоАП В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается делить все нарушения на категории, «исходя из их характера и степени общественной вредности».

Общество В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Музыка Симфонический оркестр США впервые после войны выступит в Хиросиме Национальный симфонический оркестр США весной 2020 года проведет крупный гастрольный тур по Китаю и Японии, музыканты дадут концерты в том числе в Хиросиме, рассказал художественный руководитель НСО, итальянский дирижер Джанандреа Нозеда.

Происшествия В Якутии при стрельбе погибли два человека В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.

Общество В Риме появились новые запреты для туристов Римский городской совет обновил список запретов для туристов. Об этом 10 июня сообщило издание The Independent.

Футбол Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020 Матч закончился со счетом 3:0 в пользу испанцев, сообщает "Советский спорт". Первые два мяча были забиты с пенальти.

Армия и оружие Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».

Гаджеты Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.

Происшествия Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.

Авто Редкий 50-летний Datsun 240Z был продан почти за 125 тысяч долларов Полностью оригинальный Datsun 240Z 1970 года выпуска был продан за 124 240 долларов на аукционе Bring A Trailer, что делает его одним из самых дорогих раритетных автомобилей.

Происшествия В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика Подросток изнасиловал шестилетнего ребенка во время летнего отдыха в Калужской области.

Политика WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Общество Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.

Общество Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.