Политика

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновилсяLenta.ru вчера в 13:31

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
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 фотография премьер-министра Дмитрия Медведева во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).
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Глава ЦЕРН заявила о желании привлечь Россию к модернизации коллайдера

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Российская газетавчера в 14:03

Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований в Женеве

REGNUMвчера в 17:37
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
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Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
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Происшествия

Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

Обновлено в 00:44
Игры

Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII

В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
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Технологии

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Длительный полет чреват обострением тромбофлебита.
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Экономика

Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Обновлено вчера в 02:55
Политика

Порошенко отрицает блокаду Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как правильно выбрать и применить репелленты, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 00:25
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено вчера в 12:47
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Барнаульцы жалуются на ночные очереди к детским врачам

Речь о детском отделении поликлиники № 12 Жители Барнаула жалуются на невозможность попасть к врачам детского отделения барнаульской поликлиники № 12 (ул. Суворова, 4), чтобы пройти медкомиссию для поступления в учебные учреждения, а также для получения путевок в детский сад или летний лагерь.
Обновлено вчера в 23:48
Авто

С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов

В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Правительство опубликовало концепцию нового КоАП

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается делить все нарушения на категории, «исходя из их характера и степени общественной вредности».
Обновлено вчера в 08:20
Общество

В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Обновлено в 00:27
Музыка

Симфонический оркестр США впервые после войны выступит в Хиросиме

Национальный симфонический оркестр США весной 2020 года проведет крупный гастрольный тур по Китаю и Японии, музыканты дадут концерты в том числе в Хиросиме, рассказал художественный руководитель НСО, итальянский дирижер Джанандреа Нозеда.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Общество

В Риме появились новые запреты для туристов

Римский городской совет обновил список запретов для туристов. Об этом 10 июня сообщило издание The Independent.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу испанцев, сообщает "Советский спорт". Первые два мяча были забиты с пенальти.
Обновлено вчера в 16:44
Армия и оружие

Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».
Обновлено вчера в 19:49
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В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
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Политика

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В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
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Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено вчера в 08:20
Экономика

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Сообщается, что почти 10 процентов семей имеют просроченную задолженность, ещё 10 были вынуждены реструктурировать кредит.
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