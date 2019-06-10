Политика
Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновилсяLenta.ru вчера в 13:31
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
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с чего всё началось
На сайте правительства России появилась фотография премьер-министра Дмитрия Медведева во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).Российская газетавчера в 14:03
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Появилось фото Дмитрия Медведева в шахте Большого адронного коллайдера
Российская газетавчера в 14:03
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