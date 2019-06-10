Политика

Медведев посетил Большой адронный коллайдерВзгляд.ру вчера в 12:41

После прибытия в Женеву премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.
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 фотография премьер-министра Дмитрия Медведева во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).
Российская газетавчера в 14:03

Подробнее о событии

Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований в Женеве

REGNUMвчера в 17:37

Ускоритель науки: Россия рассмотрит расширение сотрудничества с ЦЕРН

Известиявчера в 15:10

Появилось фото Дмитрия Медведева в шахте Большого адронного коллайдера

Российская газетавчера в 14:03

Медведева впечатлил Большой адронный коллайдер

RT на русскомвчера в 12:08

Медведев выступит на Международной конференции труда в Женеве

ТАССвчера в 17:02

Появилось фото Дмитрия Медведева внутри Большого адронного коллайдера

РБКвчера в 13:29

Глава ЦЕРН заявила о желании привлечь Россию к модернизации коллайдера

РИА Новостивчера в 12:49
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество

Назван средний возраст вступления в брак в России

До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Спорт

Стало известно расписание чемпионата России по летнему биатлону

Соревнования пройдут в Чайковском с 19 по 22 сентября. Чемпионат России по летнему биатлону.
Обновлено в 02:20
Общество

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Общество

Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета

Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено вчера в 06:38
Гаджеты

Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700

Обновлено вчера в 20:55
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Баскетбол

«Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто»

Самым результативным у "Голден Стэйт" стал Стефен Карри, набравший 31 очко. Таким образом, счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Торонто".
Обновлено в 00:02
Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео

Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане.
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Обновлено в 01:34
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Футбол

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью

В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом

Уличное пианино в Петроградском районе Санкт-Петербурга, клавиатуру которого неизвестные залили цементом, уже очищено, сообщают инициаторы проекта.
Обновлено в 02:51
Политика

США направили запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Происшествия

У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами

Обновлено в 02:28
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол

Мамаев вычислил день своего освобождения

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Нижнем Тагиле после взрыва газа в жилом доме введён режим ЧС

Жертвой взрыва стал один мужчина. Также выгорело несколько квартир, перекрытия дома не повреждения.
Обновлено в 02:30
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Экономика

Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты

Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:30
Финансы

Золото прибавляет в цене благодаря коррекции

Как отмечают аналитики FxPro, в конце минувшей недели ослабление доллара «вызвало новый импульс роста золота», и в результате «котировки переписали годовые максимумы на $1348».
Обновлено в 03:25
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес

Алена Водонаева раскритиковала методы воспитания Анджелины Джоли

Алена Водонаева раскритиковала Анджелину Джоли.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
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