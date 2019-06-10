Медведев посетил Большой адронный коллайдерВзгляд.ру вчера в 12:41

с чего всё началось

После прибытия в Женеву премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.

Общество Назван средний возраст вступления в брак в России До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Спорт Стало известно расписание чемпионата России по летнему биатлону Соревнования пройдут в Чайковском с 19 по 22 сентября. Чемпионат России по летнему биатлону.

Общество ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.

Шоу-бизнес Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.

Экономика Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Баскетбол «Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто» Самым результативным у "Голден Стэйт" стал Стефен Карри, набравший 31 очко. Таким образом, счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Торонто".

Энергетика Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Футбол Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.

Общество В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом Уличное пианино в Петроградском районе Санкт-Петербурга, клавиатуру которого неизвестные залили цементом, уже очищено, сообщают инициаторы проекта.

Политика США направили запрос об экстрадиции Ассанжа Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Происшествия В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.

Музыка Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".

Экономика Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".

Финансы Золото прибавляет в цене благодаря коррекции Как отмечают аналитики FxPro, в конце минувшей недели ослабление доллара «вызвало новый импульс роста золота», и в результате «котировки переписали годовые максимумы на $1348».

Экономика AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.