Политика
Медведев посетил Большой адронный коллайдерВзгляд.ру вчера в 12:41
После прибытия в Женеву премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.
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с чего всё началось
На сайте правительства России появилась фотография премьер-министра Дмитрия Медведева во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).Российская газетавчера в 14:03
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Появилось фото Дмитрия Медведева в шахте Большого адронного коллайдера
Российская газетавчера в 14:03
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Общество
Назван средний возраст вступления в брак в России
До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Спорт
Стало известно расписание чемпионата России по летнему биатлону
Соревнования пройдут в Чайковском с 19 по 22 сентября. Чемпионат России по летнему биатлону.
Обновлено в 02:20
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета
Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
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Шоу-бизнес
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено вчера в 06:38
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Баскетбол
«Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто»
Самым результативным у "Голден Стэйт" стал Стефен Карри, набравший 31 очко. Таким образом, счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Торонто".
Обновлено в 00:02
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео
Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом
Уличное пианино в Петроградском районе Санкт-Петербурга, клавиатуру которого неизвестные залили цементом, уже очищено, сообщают инициаторы проекта.
Обновлено в 02:51
Политика
США направили запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Происшествия
У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Нижнем Тагиле после взрыва газа в жилом доме введён режим ЧС
Жертвой взрыва стал один мужчина. Также выгорело несколько квартир, перекрытия дома не повреждения.
Обновлено в 02:30
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Экономика
Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты
Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:30
Финансы
Золото прибавляет в цене благодаря коррекции
Как отмечают аналитики FxPro, в конце минувшей недели ослабление доллара «вызвало новый импульс роста золота», и в результате «котировки переписали годовые максимумы на $1348».
Обновлено в 03:25
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскритиковала методы воспитания Анджелины Джоли
Алена Водонаева раскритиковала Анджелину Джоли.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27