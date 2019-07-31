Лесные пожары
Медведев поручит выделить деньги на тушение лесных пожаров в регионахФАН 12:25
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске сообщил, что поручит выделить средства для тушения лесных пожаров в российских регионах. В среду глава правительства прибыл в Красноярск на совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами в нескольких регионах Сибири.
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Учитывая текущую ситуацию, предлагаю усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счёт МСЧ России. Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из резервного фонда Российской Федерации - ориентировочно от 2,5 до 3 миллиардов рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 12:03
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