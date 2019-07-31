Лесные пожары

Медведев поручит выделить деньги на тушение лесных пожаров в регионахФАН 12:25

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске сообщил, что поручит выделить средства для тушения лесных пожаров в российских регионах. В среду глава правительства прибыл в Красноярск на совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами в нескольких регионах Сибири.
Читать в источнике
Комментировать7
Дмитрий Медведев
Учитывая текущую ситуацию, предлагаю усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счёт МСЧ России. Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из резервного фонда Российской Федерации - ориентировочно от 2,5 до 3 миллиардов рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 12:03

Подробнее о событии

Глава Минприроды попросил выделить до 3 млрд рублей на тушение пожаров

Газета.Ru14:32

Глава Минприроды предложил выделить до 3 млрд рублей для тушения лесных пожаров

Говорит Москва11:55

Медведев потребовал тушить пожары в Сибири «не из окон министерств»

RT на русском12:10

Правительство выделит дополнительные средства на тушение пожаров в Сибири

Вести.Ru12:05

Минприроды предложило выделить до трех миллиардов рублей на тушение пожаров

РИА Новости12:03

Глава Минприроды предложил выделить 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Известия12:28

Минприроды запросило дополнительно до 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров в СФО

ТАСС12:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Экономика

Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы

За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.
Обновлено в 15:53
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей

В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
Обновлено в 09:50
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Единоборства

Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.
Обновлено в 14:09
Футбол

«Факел» подписал Яковлева и Коряна

Обновлено в 13:56
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Происшествия

«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ

Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Политика

США ввели санкции против главы МИДа Ирана

Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:13
Путешествия

Десятки российских туристов умерли на отдыхе в Анталье с начала года

Читайте такжеПятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву По словам генконсула, еще восемь тяжелобольных туристов эвакуировали с турецкого курорта в российские медучреждения с привлечением санавиации.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Обновлено в 16:48
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Кино

Крис Хемсворт сказал, что ему понравилось быть «толстым Тором»

В последнем ролике от создателей "Мстителей: Финал", который кинокомпания Marvel разместила на YouTube, австралийский актер Крис Хемсворт признался, что играть "толстого Тора" было очень весело.
Обновлено в 16:57
Происшествия

У Навального не нашли отравляющих веществ

Врачи не обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ, сказал «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.
Обновлено в 08:22
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Общество

Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»

Обновлено в 14:27
Наука

Созданы искусственные клетки, которые реагируют на внешнее воздействие

Обновлено вчера в 06:10
Политика

Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17

Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Британец получил самый короткий тюремный срок в истории страны

Обновлено в 11:58
Экономика

Кабмин обяжет компании использовать российские судна

Кабмин одобрил поправки в Кодекс торгового мореплавания, которые обяжут перевозить грузы и пассажиров только на суднах российского производства.
Обновлено в 12:04
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке

Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Культура

Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу

Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Политика

Россия представит на МАКС-2019 новейшие модификации Ил-76 и Ил-78

Обновлено в 13:14
ещё по теме
Главное