Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в СибириLenta.ru 13:06
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
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Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Врачи рассказали, как защититься от дыма лесных пожаров
Сложная ситуация с природными пожарами и задымление в ряде регионов России создают риски для людей с хроническими заболеваниями, особенно страдают аллергики, люди с болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Происшествия
МВД: участники акции 27 июля имели колюще-режущие предметы
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка в эфире "России-24" заявил, что некоторые участники несогласованной акции 27 июля в Москве имели при себе колюще-режущие предметы.
Обновлено в 13:09
Футбол
Форвард «Спартака» Адриано подписал контракт с «Палмейрас»
Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано подписал контракт с бразильским клубом "Палмейрас", сообщает Sport24.
Обновлено в 13:13
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
В Самаре горят частные дома на площади 1,8 тыс. кв. м
"Горят уже три дома на общей площади 1,8 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Земфира рассказала о преследовании агрессивного фаната
Фанат российской рок-певицы Земфиры Рамазановой разгромил ее машину, которая была припаркована возле дома исполнительницы на Фрунзенской набережной, сообщает МК.RU.
Обновлено в 13:15
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 12:07
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Футбол
Шюррле и Ларссон проходят медобследование для «Спартака»
Форварды швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для московского футбольного клуба «Спартак».
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
Московская полиция призвала воздержаться от участия в митинге 3 августа
Московская полиция призывает воздержаться москвичей и гостей столицы от участия в несогласованном митинге 3 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети
В Сеть попала откровенная переписка певицы Глюкозы с незнакомцем.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Авто
Внедорожник Lexus LX получил новый спортивный пакет
Модель Lexus LX является удобным и способным внедорожником, но это не помешало разработать пакет тюнинга Sport для модели 2020 года.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09