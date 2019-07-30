Политика

Медведев поручил взять под контроль пожары в СибириLenta.ru 13:06

В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
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