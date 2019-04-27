Политика
Медведев поручил ведомствам найти новые площадки для мусораNews.ru 06:16
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился найти новые места для мусора в каждом российском регионе. Этим вопросом должны будут заняться Минприроды, Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор.
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Медведев поручил подготовить предложения по созданию новых мест накопления отходов в РФ
Московский Комсомолец03:47
Медведев поручил проработать возможность создания новых мест для накопления отходов в РФ
Будущее России. Национальные проекты02:49
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Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Обновлено в 18:57
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Обновлено в 06:23
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Экономика
В Башкирии открылся новый молочный завод
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Обновлено в 19:32
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге
Обновлено в 16:26
Политика
Эксперты назвали причины возможного возникновения «второго Чернобыля»
Повторение крупной атомной аварии на Украине может случиться в ближайшие годы.
Обновлено в 19:19
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Отказ США ратифицировать международное соглашение о торговле оружием нанесет ущерб усилиям по борьбе с незаконным оборотом вооружений, заявили в европейской дипслужбе.
Обновлено в 14:52
Финансы
СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар
По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено в 06:44
Общество
В России утвердили новый порядок диспансеризации и профосмотров
Министр здравоохранения России сообщила, что в стране утвердили новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 04:27
Экономика
Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей
Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет 280 объектов на общую сумму 21,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Наука
Исследователи представили новое антиледовое покрытие
По словам Головина, разработка нового класса материалов меняет представление ученых об адгезии или сцеплении льда.
Обновлено в 13:05
Религия
Куйвашев и Цуканов встретили Пасху вместе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов пришли на главное в Екатеринбурге пасхальное богослужение, которое проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Обновлено в 17:30
Теннис
Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт вышла в финал
Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы, после чего ее соперница по полуфиналу эстонка Анетт Контавейт стала первой финалисткой соревнований, призовой фонд которых превышает 820 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 10:27
Гаджеты
Бренд Realme готовит новый флагманский смартфон
Стоит отметить, что бренд Realme активно развивается на индийском рынке и только за год ему удалось войти в пятерку самых востребованных в стране.
Обновлено вчера в 15:59
Здоровье
Тюменских православных просят правильно питаться после Великого поста
У православных верующих заканчивается великий пост, в воскресенье, 28 апреля, они встретят Пасху.
Обновлено в 06:56
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Футбол
Глава «Анжи» назвал самую низкую и самую высокую зарплату в команде
Глава команды назвал самый маленький и самый большой заработок.
Обновлено в 15:38