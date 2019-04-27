Политика
Медведев поручил ведомствам найти новые площадки для мусораNews.ru 06:16
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился найти новые места для мусора в каждом российском регионе. Этим вопросом должны будут заняться Минприроды, Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор.
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Медведев поручил подготовить предложения по созданию новых мест накопления отходов в РФ
Московский Комсомолец03:47
Медведев поручил проработать распространение практик нацпроектов на госпрограммы
Будущее России. Национальные проекты03:02
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Авто
В России «серые» автомобили Volkswagen пустили под пресс
Еще не утихли страсти по поводу последних скандальных событий с дизельгейтом, как всплыла новая афера Volkswagen с продажей несертифицированных автомобилей.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Наука
Сжатие кристаллов укажет на колебания фундаментальных постоянных
Колебания постоянной тонкой структуры и отношение масс протона и электрона предложили искать по изменениям параметров кристаллической решетки — грубо говоря, по сжатию и расширению различных кристаллов.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ
Как заявили в Минобороны, в результате проверки удалось установить пятерых курсантов, которые, не зная нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.
Обновлено в 11:43
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Культура
Меладзе не исключил пересмотра итогов конкурса «Голос. Дети»
Результат зрительского голосования был поставлен под вопрос.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Анжи» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ
Махачкалинский "Анжи" сыграли вничью с "Ростовом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:51
Хоккей
Главный тренер «Авангарда» Хартли не пускал допинг-офицеров к Зернову
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на отчёт инспектора допинг-контроля, во время финальной серии КХЛ главный тренер «Авангарда» Боб Хартли пытался не пустить допинг-офицеров к игроку своей команды Денису Зернову.
Обновлено в 12:17
Религия
Спецборт с Благодатным огнём вылетел в Россию
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Политика
Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Как пишет информационное агентство «Хакасия», смерть Лебедя наступила в больнице в результате внутреннего кровоизлияния.
Обновлено в 11:27
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Кино
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Политика
Умер экс-президент Эфиопии Негассо Гидада
Бывший президент Эфиопии Негассо Гидада, который управлял страной с 1995 по 2001 годы, умер в субботу на 76-м году жизни.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские тренды
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59