Политика
Медведев поручил ведомствам найти новые площадки для мусораNews.ru 06:16
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился найти новые места для мусора в каждом российском регионе. Этим вопросом должны будут заняться Минприроды, Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор.
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Медведев поручил подготовить предложения по созданию новых мест накопления отходов в РФ
Московский Комсомолец03:47
Медведев поручил проработать распространение практик нацпроектов на госпрограммы
Будущее России. Национальные проекты03:02
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу
Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
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В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
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Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
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Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
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Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Происшествия
Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».
Обновлено в 02:27
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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Футбол
Агент Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак»
Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной
Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46
Экономика
Сбербанк назвал три тренда в области киберпреступлений
Кузнецов летом прошлого года говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,3 триллиона рублей.
Обновлено в 09:06
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Транспорт
Беглов проверил систему бесплатного проезда на пригородных электричках
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил, как работает закон о вводе бесплатных круглогодичных проездных.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией
Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Марокко автомобиль с нелегальными мигрантами упал в канал
Как пишет агентство, автомобиль, перевозивший мигрантов из африканских странах, расположенных к югу от Сахары, упал в субботу утром в оросительный канал на дороге между городами Сайдия и Надор на востоке Марокко.
Обновлено в 08:56
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Политика
В Крыму подсчитают ущерб, нанесенный украинскими властями
Власти Крыма планируют предоставить новоизбранному президенту Украины отчет по ущербу полуострову от нахождения в составе Украины.
Обновлено в 08:46
Футбол
Еременко выйдет в стартовом составе «Ростова» в матче с «Анжи»
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ростова» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 08:16
Политика
Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Политика
Зеленский отправился на отдых в Турцию
Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33