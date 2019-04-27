Медведев поручил ведомствам найти новые площадки для мусораNews.ru 06:16

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился найти новые места для мусора в каждом российском регионе. Этим вопросом должны будут заняться Минприроды, Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор.

Шоу-бизнес Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.

Шоу-бизнес Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.

Политика Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Происшествия Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Происшествия Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».

Происшествия Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.

Футбол Агент Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак» Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.

Политика Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.

Экономика Сбербанк назвал три тренда в области киберпреступлений Кузнецов летом прошлого года говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,3 триллиона рублей.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Транспорт Беглов проверил систему бесплатного проезда на пригородных электричках Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил, как работает закон о вводе бесплатных круглогодичных проездных.

Политика Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.

Армия и оружие «Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".

Происшествия В Марокко автомобиль с нелегальными мигрантами упал в канал Как пишет агентство, автомобиль, перевозивший мигрантов из африканских странах, расположенных к югу от Сахары, упал в субботу утром в оросительный канал на дороге между городами Сайдия и Надор на востоке Марокко.

Политика В Крыму подсчитают ущерб, нанесенный украинскими властями Власти Крыма планируют предоставить новоизбранному президенту Украины отчет по ущербу полуострову от нахождения в составе Украины.

Политика Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.

Политика Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.

Армия и оружие Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С» «Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.