Политика
Медведев поручил ведомствам найти новые площадки для мусораNews.ru 06:16
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился найти новые места для мусора в каждом российском регионе. Этим вопросом должны будут заняться Минприроды, Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор.
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Медведев поручил подготовить предложения по созданию новых мест накопления отходов в РФ
Московский Комсомолец03:47
Медведев поручил проработать распространение практик нацпроектов на госпрограммы
Будущее России. Национальные проекты03:02
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Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Музыка
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО
В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
Обновлено в 06:56
Музыка
Анна Исаева рассказала о возвращении песен Юлии Началовой в iTunes
Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала поклонникам артистки радостную новость.
Обновлено в 07:01
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:35
Культура
Фестиваль ударных инструментов пройдет в мае
Обновлено в 07:21
Происшествия
Из шахты в ЛНР после взрыва извлекли тела 13 горняков
Спасатели извлекли тела 13 горняков из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 01:38
Политика
Путин не исключил возможности встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с избранным украинским главой государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Авто
Составлен ТОП-5 самых мощных кроссоверов в мире
Эксперты составили пятерку кроссоверов в мире, которые имеют не только высокий клиренс, но также способны демонстрировать внушительные динамические характеристики, не уступающие спорткарам.
Обновлено в 02:54
Политика
Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом
Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Медведев поручил наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
Обновлено в 07:30
Происшествия
Полиция проводит обыски у родственников предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера «Сталингулаг»
Полиция проводит обыски у родственников Александра Горбунова – предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера "Сталингулаг".
Обновлено в 07:30
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика
Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме
Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Кино
Флаг «Мстителей 4» установили на Эльбрусе
Обновлено в 02:59
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Пасечник рассказал о реакции жителей ЛНР на решение России о гражданстве
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15