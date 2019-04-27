Политика

Медведев поручил ведомствам найти новые площадки для мусораNews.ru 06:16

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился найти новые места для мусора в каждом российском регионе. Этим вопросом должны будут заняться Минприроды, Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор.
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Медведев поручил ведомствам найти в каждом регионе новое место для мусора

РБК03:26

В регионах появятся новые места накопления ТКО

Российская газета04:16

Медведев поручил подготовить предложения по созданию новых мест накопления отходов в РФ

Московский Комсомолец03:47

Премьер-министр Медведев поручил ведомствам найти новое место для мусора в каждом регионе

Эхо Москвы04:32

Медведев поручил создать механизм возмещения инвестиций для нацпроектов

Life.ru03:19

Медведев поручил ведомствам найти новые площадки для мусора

News.ru06:16

Медведев поручил проработать распространение практик нацпроектов на госпрограммы

Будущее России. Национальные проекты03:02
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Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Музыка

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО

В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
Обновлено в 06:56
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Музыка

Анна Исаева рассказала о возвращении песен Юлии Началовой в iTunes

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала поклонникам артистки радостную новость.
Обновлено в 07:01
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:35
Культура

Фестиваль ударных инструментов пройдет в мае

Обновлено в 07:21
Происшествия

Из шахты в ЛНР после взрыва извлекли тела 13 горняков

Спасатели извлекли тела 13 горняков из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 01:38
Политика

Путин не исключил возможности встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с избранным украинским главой государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Авто

Составлен ТОП-5 самых мощных кроссоверов в мире

Эксперты составили пятерку кроссоверов в мире, которые имеют не только высокий клиренс, но также способны демонстрировать внушительные динамические характеристики, не уступающие спорткарам.
Обновлено в 02:54
Политика

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Медведев поручил наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Политика

Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Обновлено в 07:30
Происшествия

Полиция проводит обыски у родственников предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера «Сталингулаг»

Полиция проводит обыски у родственников Александра Горбунова – предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера "Сталингулаг".
Обновлено в 07:30
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме

Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Футбол

«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо

При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Кино

Флаг «Мстителей 4» установили на Эльбрусе

Обновлено в 02:59
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Пасечник рассказал о реакции жителей ЛНР на решение России о гражданстве

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
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