Экономика

Медведев поручил увеличить период ухода за ребенком, включаемый в стаж9111.ru 08:57

Медведев уточнил, что ведомства должны проработать вопрос об увеличении периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии, с 1,5 до 3 лет с оценкой финансовых и социальных последствий предлагаемого решения.
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Медведев предложил увеличить период декрета, включаемый в стаж

Московский Комсомолец07:58

В России могут увеличить включаемый в стаж период ухода за ребенком

REGNUM08:18

Медведев поручил проработать вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

Известия07:20

Кабмин проработает возможность увеличения некоторых пенсионных выплат

ТАСС08:06

Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии по инвалидности

Российская газета07:57

Медведев поручил проработать увеличение включаемого в стаж периода ухода за ребенком

Rambler News Service07:44

Медведев раздал поручения министерствам

Народные новости07:59
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Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Обновлено в 21:48
Происшествия

При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека

В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
Обновлено в 10:39
Здоровье

Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете

Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
Обновлено в 07:06
Футбол

«Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» в Туле

Обновлено в 15:25
Религия

Православные христиане отмечают Великую Пятницу

Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, рассказала, в какой тюрьме ей было сложнее - российской или украинской.
Обновлено в 17:16
Энергетика

Украина остановила транзит по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено в 16:47
Футбол

Трабукки: «Каррера готов вернуться в „Спартак“»

Известный футбольный агент Марко Трабукии, являющийся хорошим другом экс-наставника "красно-белых" Массимо Карреры, заявил, что итальянский тренер готов вернуться в Москву и вновь принять "Спартак".
Обновлено в 18:45
Происшествия

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Технологии

К 9 мая в Сети появился бесплатный сервис реставрации старых фото

Обновлено в 22:07
Политика

ЦИК Украины отрицает обвинения в затягивании объявления итогов выборов

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко отрицает обвинения избранного президента страны Владимира Зеленского в том, что ведомство затягивает объявление результатов выборов.
Обновлено в 13:14
Общество

Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года

Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

CNN: Трамп планирует заключить ядерный договор с Россией и Китаем

Как отмечается, американский президент хочет заключить «грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем», которое может стать для него «знаковым достижением» во внешней политике.
Обновлено в 21:28
Космос

В музее Усть-Катава дети расшифровывали послание от инопланетян

У ребят стояла непростая задача – к концу квеста расшифровать их послание, - комментирует научный сотрудник музея Ксения Часова.
Обновлено в 07:52
Политика

Гордон заявил, что Крым можно вернуть Украине мудростью

По мнению Гордона, Украине нужная другая власть и другие политики, которые не будут бить себя по груди, крича "Слава Украине!", а которые проявят мудрость в делах, в том числе в вопросе потерянных регионов.
Обновлено в 22:00
Экономика

Строительство Жатайской судоверфи начато в Якутии

Обновлено в 21:14
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Политика

КНДР потребовала у США два миллиона долларов за американского студента

Обновлено в 19:39
Политика

Путин поддержал предложение о строительстве моста на остров Русский

Господин Путин поддержал предложение Приморского края о необходимости строительства моста на остров Русский через остров Елена.
Обновлено в 06:50
Политика

Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе

Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе.
Обновлено в 20:28
Политика

Во Владивостоке отменили церемонию у мемориала с участием Ким Чен Ына

Обновлено в 20:57
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Певицу МакSим перевели из реанимации

Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Политика

Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка

Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.
Обновлено в 04:12
Экономика

«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы

«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено в 13:40
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

Обновлено в 19:43
Происшествия

Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram

Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
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