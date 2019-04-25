Экономика
Медведев поручил увеличить долю оплаты труда до 60%Московский Комсомолец 06:39
Вопрос о возможных мерах по увеличению доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта в кабмине начнут обсуждать уже в мае. Как отмечает "КоммерсантЪ", сейчас она составляет менее 50%.
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Правительству поручено проработать увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП до 60%
Тагильский рабочий05:22
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