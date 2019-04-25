Экономика

Медведев поручил увеличить долю оплаты труда до 60%Московский Комсомолец 06:39

Вопрос о возможных мерах по увеличению доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта в кабмине начнут обсуждать уже в мае. Как отмечает "КоммерсантЪ", сейчас она составляет менее 50%. Эту планку хотят поднять до 60%.
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Медведев поручил увеличить долю оплаты труда до 60%

Smolnarod.ru09:17

Медведев поручил увеличить долю оплаты труда до 60%

Московский Комсомолец06:39

Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%

Коммерсантъвчера в 15:48

Правительству поручено проработать увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП до 60%

Тагильский рабочий05:22

Медведев поручил увеличить долю зарплат в структуре ВВП

News.ru00:30

Медведев определил цель по росту оплаты труда до 60% ВВП: неоднозначно

ПРАЙМ05:34

Медведев поручил до 22 мая проработать увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП РФ до 60%

DP.RUвчера в 12:31
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Происшествия

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Происшествия

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В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.
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Происшествия

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

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Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
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Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
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Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
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Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

В WikiLeaks считают, что США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже

Власти США ведут подготовку к тому, чтобы обвинить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по закону о шпионаже, что грозит ему смертной казнью.
Обновлено в 08:49
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
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Происшествия

В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире

Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Екатеринбурге на железнодорожной станции загорелся поезд

Возгорание в поезде произошло сегодня в Екатеринбурге на станции Шарташ. Пламя охватило хозяйственный вагон-теплушку.
Обновлено в 09:10
Транспорт

«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

Обновлено в 09:41
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Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера

Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.
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Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
Обновлено вчера в 23:44
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В Москве загорелся университет имени Губкина

Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.
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Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
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Абдуллаев проведет бой против бразильца Сильвы в Москве

Бой пройдет во Дворце спорта Динамо в Москве, 5 мая в рамках чемпионата России по ММА 2019 года.
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Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

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Общество

Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
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Начальника отдела ФСБ Кирилла Черкалина арестовали на два месяца

Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина арестовали на два месяца 25 апреля, в пятницу. Его подозревают во взяточничестве.
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Есмантович подтвердил интерес ЦСКА к Киселевичу

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил, что армейцы заинтересованы в защитнике «Виннипега» Богдане Киселевиче.
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Общество

PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s

Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
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Православные отмечают Страстную пятницу

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Трамп высоко оценил заявления Путина после встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина по КНДР.
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