Экономика
Медведев поручил увеличить долю оплаты труда до 60%Московский Комсомолец 06:39
Вопрос о возможных мерах по увеличению доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта в кабмине начнут обсуждать уже в мае. Как отмечает "КоммерсантЪ", сейчас она составляет менее 50%. Эту планку хотят поднять до 60%.
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Правительству поручено проработать увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП до 60%
Тагильский рабочий05:22
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
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