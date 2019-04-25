Экономика
Медведев поручил увеличить долю оплаты труда до 60%Московский Комсомолец 06:39
Вопрос о возможных мерах по увеличению доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта в кабмине начнут обсуждать уже в мае. Как отмечает "КоммерсантЪ", сейчас она составляет менее 50%.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
В городе Канске Красноярского края суд приговорил двух воспитательниц детского сада к четырем годам колонии общего режима за издевательства над детьми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Обновлено в 16:03
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно отдохнуть на природе
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области дало рекомендации, как правильно и безопасно провести майские праздники на природе.
Обновлено в 15:00
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»
Как говорит адвокат, Андрей не хочет видеться с бывшей женой, но ребенка бы навестил.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Политика
Белоруссия оценила объем загрязненной российской нефти в 1 млн тонн
В государственном концерне Белоруссии «Белнефтехим» подсчитали объем некачественной российской нефти, которая скопилась на территории страны.
Обновлено в 15:59
Авто
На продажу выставлен уникальный Chevrolet Corvette
На продажу выставили Chevrolet Corvette. Данный автомобиль имеет несколько особенностей помимо года выпуска.
Обновлено в 12:03
Хоккей
Тарасенко признан первой звездой матча «Сент-Луис» – «Даллас»
Сегодня, 26 апреля, «Сент-Луис» победил «Даллас» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции НХЛ – 3:2. «Блюз» одержали победу благодаря дублю Владимира Тарасенко.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на острове Шри-Ланка в пятницу, 26 апреля. Инцидент произошел в городе Калмунай на востоке страны.
Обновлено в 11:39
Политика
Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики
Список членов совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, в которым упомянута Воронцова, приводится в указе, подписанном президентом Путиным.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Кино
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено в 05:09
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Технологии
OpenAI запустила онлайн-генератор музыки с ИИ
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Политика
Шенгенскую зону предложил сократить Макрон
О необходимости изменения Шенгенской зоны заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 04:35
Авто
Новый кроссовер Honda BR-V представили официально
В стенах автосалона в Джакарте японская Honda представила свой обновлённый недорогой кроссовер BR-V.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
В бывшем здании полиции на улице Брянцева произошёл пожар
Ранее в здании располагался отдел полиции, сейчас оно пустует. Причины возгорания устанавливаются.
Обновлено в 15:30
Космос
Российские ученые напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
Российские ученые совместно с коллегами из Израиля и США планируют в сентябре направить на Международную космическую станцию (МКС) клеточный материал мяса и рыбы, чтобы космонавты напечатали образцы в 3D-биопринтере.
Обновлено в 15:57