Экономика

Медведев поручил увеличить долю оплаты труда до 60%Московский Комсомолец 06:39

Вопрос о возможных мерах по увеличению доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта в кабмине начнут обсуждать уже в мае. Как отмечает "КоммерсантЪ", сейчас она составляет менее 50%.
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Медведев приказал зарплатам встать с колен, но уже поздно

Свободная Пресса06:45

Медведев поручил увеличить долю оплаты труда до 60%

Московский Комсомолец06:39

Медведев определил цель по росту оплаты труда до 60% ВВП: неоднозначно

ПРАЙМ05:34

Цифра дня: зарплаты в России должны составить 60% ВВП. Как?

Новые Известия10:43

Медведев поручил увеличить долю зарплат в структуре ВВП

News.ru00:30

Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%

Коммерсантъвчера в 15:48

Медведев поручил до 22 мая проработать увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП РФ до 60%

DP.RUвчера в 12:31
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Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 15:08
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

В городе Канске Красноярского края суд приговорил двух воспитательниц детского сада к четырем годам колонии общего режима за издевательства над детьми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Обновлено в 16:03
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно отдохнуть на природе

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области дало рекомендации, как правильно и безопасно провести майские праздники на природе.
Обновлено в 15:00
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»

Как говорит адвокат, Андрей не хочет видеться с бывшей женой, но ребенка бы навестил.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Футбол

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

Обновлено в 10:55
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Политика

Белоруссия оценила объем загрязненной российской нефти в 1 млн тонн

В государственном концерне Белоруссии «Белнефтехим» подсчитали объем некачественной российской нефти, которая скопилась на территории страны.
Обновлено в 15:59
Авто

На продажу выставлен уникальный Chevrolet Corvette

На продажу выставили Chevrolet Corvette. Данный автомобиль имеет несколько особенностей помимо года выпуска.
Обновлено в 12:03
Хоккей

Тарасенко признан первой звездой матча «Сент-Луис» – «Даллас»

Сегодня, 26 апреля, «Сент-Луис» победил «Даллас» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции НХЛ – 3:2. «Блюз» одержали победу благодаря дублю Владимира Тарасенко.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на острове Шри-Ланка в пятницу, 26 апреля. Инцидент произошел в городе Калмунай на востоке страны.
Обновлено в 11:39
Политика

Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики

Список членов совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, в которым упомянута Воронцова, приводится в указе, подписанном президентом Путиным.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Кино

Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Общество

Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях

В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено в 05:09
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Технологии

OpenAI запустила онлайн-генератор музыки с ИИ

Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко

Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

Обновлено в 13:27
Политика

Шенгенскую зону предложил сократить Макрон

О необходимости изменения Шенгенской зоны заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 04:35
Авто

Новый кроссовер Honda BR-V представили официально

В стенах автосалона в Джакарте японская Honda представила свой обновлённый недорогой кроссовер BR-V.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

В бывшем здании полиции на улице Брянцева произошёл пожар

Ранее в здании располагался отдел полиции, сейчас оно пустует. Причины возгорания устанавливаются.
Обновлено в 15:30
Космос

Российские ученые напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере

Российские ученые совместно с коллегами из Израиля и США планируют в сентябре направить на Международную космическую станцию (МКС) клеточный материал мяса и рыбы, чтобы космонавты напечатали образцы в 3D-биопринтере.
Обновлено в 15:57
Как работают Яндекс.Новости?
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