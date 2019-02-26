Экономика

Медведев поручил увеличить доходы россиянКапитал страны вчера в 09:34

В России будут проанализированы доходы россиян после чего, профильные ведомства разработают меры по их увеличению. Такое поручение руководителям субъектов Российской Федерации дал премьер-министр России Дмитрий Медведев после того, как были подведены итоги инвестиционного форума «Сочи-2019».
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Как сообщает сайт правительства
, до 17 апреля Минтруду совместно с Минфином и Минэкономики поручено подготовить меры по совершенствованию системы государственных социальных пособий, в том числе в части расширения применения критериев бедности.
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РБКвчера в 09:14

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ТАССвчера в 07:11
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Обновлено в 02:30
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