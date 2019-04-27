Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школРоссийская газета 05:19
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 1 июля проработать соответствующий механизм. Также министерства должны провести анализ взятой в отдельных регионах практики по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику".
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
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Культура
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»
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Обновлено в 13:37
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Обновлено в 06:09
Происшествия
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Хоккей
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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Кино
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Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
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Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
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Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730
Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.
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Культура
Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
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Кино
Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри»
Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.
Обновлено в 03:30
Футбол
Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»
В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
Обновлено в 08:51
Политика
Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников
Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева высказалась о сексе во время беременности
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
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Армия и оружие
Технику для парада Победы покажут в Петербурге
По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелово в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Происшествия
На Шри-Ланке продлили комендантский час
На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля.
Обновлено в 11:11
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Политика
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что коротко обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с трубопроводом "Дружба".
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Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
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