Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школРоссийская газета 05:19

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 1 июля проработать соответствующий механизм. Также министерства должны провести анализ взятой в отдельных регионах практики по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России усовершенствуют график работы детских садов и школ

Известия06:22

Медведев поручил подготовить предложения по оптимизации графика работы школ и детсадов

ТАСС02:38

Детсады, школы и поликлиники будут работать так, как удобно россиянам

Вести.Ru04:05

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

RT на русском03:54

В России изучат возможность перевода школ и детсадов на «семейный график»

Life.ru03:50

Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ

News.ru03:24

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Российская газета05:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Обновлено вчера в 07:31
Культура

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Общество

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение на Пасху

Обновлено в 06:09
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Футбол

«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя

Обновлено в 13:57
Хоккей

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Гаджеты

Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730

Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.
Обновлено вчера в 15:17
Культура

Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Кино

Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри»

Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Футбол

Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»

В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
Обновлено в 08:51
Политика

Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников

Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Обновлено в 12:45
Автоспорт

«Уильямс» не смог найти Кубицу после аварии в квалификации в Баку

Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева высказалась о сексе во время беременности

Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Технику для парада Победы покажут в Петербурге

По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелово в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Происшествия

На Шри-Ланке продлили комендантский час

На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля.
Обновлено в 11:11
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Политика

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что коротко обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с трубопроводом "Дружба".
Обновлено в 04:45
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 14:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное