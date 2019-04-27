Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школРоссийская газета 05:19
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 1 июля проработать соответствующий механизм. Также министерства должны провести анализ взятой в отдельных регионах практики по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику".
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