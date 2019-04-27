Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школРоссийская газета 05:19

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 1 июля проработать соответствующий механизм. Также министерства должны провести анализ взятой в отдельных регионах практики по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику".
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В России усовершенствуют график работы детских садов и школ

Известия06:22

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Российская газета05:19

Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ

News.ru03:24

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

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В России изучат возможность перевода школ и детсадов на «семейный график»

Life.ru03:50

Детсады, школы и поликлиники будут работать так, как удобно россиянам

Вести.Ru04:05

Медведев поручил подготовить предложения по оптимизации графика работы школ и детсадов

ТАСС02:38
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Общество

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Авто

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Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

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«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
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