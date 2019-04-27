Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школRT на русском 03:54

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Политика Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.

Армия и оружие «Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".

Игры Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Путешествия Лодку Федора Конюхова сняли на видео Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.

Происшествия Полиция случайно подстрелила троих детей В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.

Наука Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.

Политика Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.

Политика Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.

Гаджеты Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730 Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.

Спорт Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

Экономика Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.

Общество «Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах Сбор на «Монстрацию» пройдет 1 мая, в 13:30, на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».

Авто Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.

Политика В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Гаджеты В Windows 10 будут отображаться уведомления с телефонов Microsoft выпустила сборку 18885 Windows 10 для разработчиков, в которой стала доступна интеграция компьютера со смартфонами на Android для получения уведомлений.

Теннис Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.