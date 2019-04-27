Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школRT на русском 03:54
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 12:53
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Политика
Путин назвал основные вопросы к Зеленскому
Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Религия
В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Обновлено в 09:39
Общество
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.
Обновлено в 16:10
Футбол
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Футбол
«Зенит» упустил победу над «Крыльями Советов»
Обновлено в 07:51
Политика
Филарет: Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек
Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Здоровье
О причинах артроза после 30 лет рассказали врачи
В основном артрозом страдают люди после 30 лет, что связано с замедлением биологических процессов, у женщин может возникать гормональный сбой.
Обновлено в 15:05
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Автоспорт
Результат Гасли исключен из протокола квалификации
Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 14:27
Кино
Олега Янковского вспомнят «Сегодня вечером» на Первом канале
Обновлено вчера в 03:27
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Футбол
Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр дал комментарий после дерби с «Шальке».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Лобода покинет шоу «Голос» после победы дочки Алсу
Собственную проверку начал «Первый канал», где также заподозрили накрутку голосов. Итоги финала раскритиковал и шоумен Максим Галкин.
Обновлено в 05:26