Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школRT на русском 03:54

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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В России усовершенствуют график работы детских садов и школ

Известия06:22

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Российская газета05:19

Медведев поручил подготовить предложения по оптимизации графика работы школ и детсадов

ТАСС02:38

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

RT на русском03:54

В России изучат возможность перевода школ и детсадов на «семейный график»

Life.ru03:50

Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ

News.ru03:24

Детсады, школы и поликлиники будут работать так, как удобно россиянам

Вести.Ru04:05
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Валерия прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 12:53
Общество

Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Политика

Путин назвал основные вопросы к Зеленскому

Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Религия

В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Обновлено в 09:39
Общество

Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 12:21
Происшествия

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.
Обновлено в 16:10
Футбол

Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Футбол

«Зенит» упустил победу над «Крыльями Советов»

Обновлено в 07:51
Политика

Филарет: Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Здоровье

О причинах артроза после 30 лет рассказали врачи

В основном артрозом страдают люди после 30 лет, что связано с замедлением биологических процессов, у женщин может возникать гормональный сбой.
Обновлено в 15:05
Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 14:27
Кино

Олега Янковского вспомнят «Сегодня вечером» на Первом канале

Обновлено вчера в 03:27
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Футбол

Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр дал комментарий после дерби с «Шальке».
Обновлено в 13:04
Космос

В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС

Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Лобода покинет шоу «Голос» после победы дочки Алсу

Собственную проверку начал «Первый канал», где также заподозрили накрутку голосов. Итоги финала раскритиковал и шоумен Максим Галкин.
Обновлено в 05:26
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