Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школRT на русском 03:54

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России усовершенствуют график работы детских садов и школ

Известия06:22

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Российская газета05:19

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

RT на русском03:54

Детсады, школы и поликлиники будут работать так, как удобно россиянам

Вести.Ru04:05

В России изучат возможность перевода школ и детсадов на «семейный график»

Life.ru03:50

Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ

News.ru03:24

Медведев поручил подготовить предложения по оптимизации графика работы школ и детсадов

ТАСС02:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Гендиректор Black Star опроверг уход Мота

Вслед за Егором Кридом певец Мот решил пересмотреть контракт и, если его не устроят условия, покинуть Black Star.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Лобода покинет шоу «Голос» после победы дочки Алсу

Собственную проверку начал «Первый канал», где также заподозрили накрутку голосов. Итоги финала раскритиковал и шоумен Максим Галкин.
Обновлено в 05:26
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Валерия прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 12:53
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Футбол

«Рома» на своем поле разгромила «Кальяри»

Обновлено в 13:53
Происшествия

В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие

В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Авто

Умелец создал очень дорогую ювелирную модель Ford Escort

Ювелир Рассел Лорд из драгоценных металлов и камней создал Ford Escort в масштабе 1:25.
Обновлено в 13:35
Наука

Физики научились управлять рентгеновским скальпелем

Одним из направлений рентгеновской физики считается контроль динамики движения молекул, в частности их вращения, который относится к фундаментальным аспектам физики и химии.
Обновлено вчера в 12:41
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

Обновлено в 17:03
Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Вера Васильева призналась, что любила другого человека

Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Общество

Верчу как хочу: литовские власти достигли новых высот в манипуляции

В Литве очень любят говорить: "посмотрите на весь цивилизованный мир" или "весь цивилизованный мир это сделает".
Обновлено в 06:30
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено в 12:09
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Экономика

Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей

Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет 280 объектов на общую сумму 21,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Космос

Студенты разработали теплицу для огорода на Марсе

Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
Обновлено в 04:30
Технологии

Внедрение 5G может отрицательно сказаться на точности прогнозов погоды

Американские метеорологи заявили, что массовое внедрение 5G-сетей серьезно повлияет на точность прогнозов погоды.
Обновлено в 16:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное