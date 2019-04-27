Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школRT на русском 03:54

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Экономика Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.

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Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

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