Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школRT на русском 03:54
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
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Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»
По мнению телезрителей, итоги голосования выглядят так: Совесть 15,6% Совесть 27,9% Деньги 56,5% После того, как обнародовали итоги голосования в финале, Алсу и Микелла отключили комментарии в Инстаграме.
Обновлено в 04:43
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Обновлено в 06:54
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Чалов выглядит впереди предпочтительнее Игнатьева»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о составе «Краснодара» в преддверии матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 06:32
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Зинаида Кириенко рассказала о последних днях жизни Элины Быстрицкой
Кириенко, коллега Быстрицкой по знаменитому "Тихому Дону", высказалась о смерти народной артистки СССР в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины
Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Экономика
Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте
Белозеров отметил, что по итогам первого квартала 2019 года транзитные перевозки между Казахстаном и Россией по сравнению с январем-мартом 2018 года выросли на 51%.
Обновлено в 05:17
Политика
Иерусалимский патриархат не выдал бейджи украинским священникам
Иерусалимский патриархат не выдал священникам так называемой Православной церкви Украины специальные бейджи паломников, разрешающие участие в пасхальном служении в храме Гроба Господня.
Обновлено в 05:57
Футбол
«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым
Обновлено в 06:44
Политика
Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин рассказал, во сколько обойдется выдача паспортов жителям Донбасса
Российский лидер Владимир Путин заявил, что журналисты неверно посчитали затрату на выдачу российских паспортов украинским гражданам.
Обновлено в 05:33
Футбол
Роуз: «Мне не дадут шанса стать тренером из-за тёмного цвета кожи»
Могу сказать, что точно не стану тренером. Из-за тёмного цвета кожи мне не дадут шанса.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Украина перебросила к границе ЛНР диверсантов и снайперов
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко уличил Киев в подготовке провокаций.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Составлен топ-10 регионов-лидеров по продажам новых автомобилей
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика
На форуме «Один пояс – один путь» подписано 283 документа на $64 млрд
Более 280 документов на $64 млрд долларов подписаны на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине.
Обновлено в 05:53
Политика
Тимошенко раскритиковала намерения Рады ограничить права президента
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" раскритиковала законопроект депутатов Верховной рады, который существенно ограничивает права президента Украины, и призвала дать шанс избранному главе государства выполнять свою работу.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Xiaomi анонсировала фирменную кредитную карту
Xiaomi объявила о выпуске собственной кредитной карты. Китайская компания пошла по стопам Apple.
Обновлено в 05:55
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что «место королевы шансона свободно»
Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Обновлено вчера в 04:42