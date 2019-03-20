Общество
Медведев поручил создать в «Москва-сити» правительственный кластерФАН 07:30
Глава российского правительства Дмитрий Медведев признал целесообразным создание программы по формированию в столичном деловом центре «Москва-сити» кластера, где будут размещаться федеральные органы исполнительной власти. Об этом говорится на сайте российского Кабмина.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Общество
Девочку из Чечни признали самой маленькой в России
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Началовой
Представители интересов хоккеиста отрицают факт того, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Российский МИД вызвал посла Чехии
МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин
Обновлено в 05:31
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными за ошибки
Тюремное ведомство подготовило поправки в кодекс служебной этики сотрудников: предлагаемые нормы обязывают начальников извиняться перед заключенными в случае допущенных администрацией нарушений.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
«Порту» продлил контракт с Икером Касильясом
«Порту» продлил контракт с голкипером команды Икером Касильясом. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на проспекте Славы
По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии пострадало 5 человек, они получили средний и легкий вред здоровью.
Обновлено в 02:05
Космос
Макет аппарата для марсианской миссии прошел ударные испытания
Обновлено в 10:08
Футбол
ОНК попросила прокуратуру пустить к Кокорину врача «Зенита»
Общественная наблюдательная комиссия Москвы попросила и. о. прокурора столицы Олега Манакова разрешить врачу клуба "Зенит" осмотреть Александра Кокорина в СИЗО.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Пятилетнюю москвичку Любу, которую СМИ окрестили девочкой-маугли с Ленинградского шоссе, выписали из московской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»
Обновлено в 07:40
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Хоккей
Бобровский и Василевский вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ
На втором месте финн Пекка Ринне из "Нэшвилл Предаторз" – 17,3%. Совсем немного уступил ему Андрей Василевский – 17,1. Четвертое место у канадца Марка-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс") – 6,5%. Сергей Бобровский с 4,8 стал пятым.
Обновлено в 11:05
Экономика
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01