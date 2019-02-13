Общество
Медведев поручил создать систему мониторинга качества воздухаРБК вчера в 04:45
Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна» поручил создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных индустриальных центрах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В российских промцентрах создадут систему мониторинга качества воздуха
Парламентская газетавчера в 06:15
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:35, Ашберн
Политика
Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией
Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поздравила дочь Александру с 19-летием
В честь дня рождения дочери Татьяна Навка решила выложить в свой Instagram серию снимков с 19-летней именинницей.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Обновлено вчера в 06:46
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Космос
Доброе утро, Липецк!
В Аргентине долго и терпеливо варили молоко с сахаром, пока не получили дульсе-де-лече (проще говоря, вареную сгущенку).
Обновлено в 00:00
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено 01 мая в 12:38
Армия и оружие
Пентагон рассказал о планах Китая в сфере военного присутствия в мире
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Политика
В ЛНР назвали дату начала приема заявлений на российское гражданство
В органе уточнили, что с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут обратиться в МВД ЛНР граждане, которые проживают на территории республики, имеют паспорт ЛНР и зарегистрированы на территории, контролируемой органами государственной власти республики.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Екатеринбурге сгорел склад с резиной и рубероидом
Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено вчера в 08:00
Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Министром обороны в Великобритании стала женщина
Многие западные лидеры критикуют Россию, но министр обороны, молодой вроде бы, энергичный, с самого начала он стал выпадать из этого ряда, потому что стал произносить такие фразы, которые совершенно не соответствовали фактам и даже в кабинете министров вызывали раздражение.
Обновлено вчера в 10:05
Баскетбол
«Филадельфия» вышла вперед в серии плей-офф НБА против «Торонто»
"Филадельфия" дома обыграла "Торонто" в третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 116:95.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает иностранного военного вмешательства для свержения законного лидера страны Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье
Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение
Как оказалось, те из них, кто переходил на диетическую колу, в итоге "компенсировали" недостаток сахара употреблением других вредных продуктов.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Выросло число жертв теракта в Новой Зеландии
После теракта Новая Зеландия решила запретить автоматы и полуавтоматические винтовки.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Звезду НБА задержали в аэропорту с наркотиками
Обновлено вчера в 22:00
Политика
На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов
Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:11
Гаджеты
Посвященные «Мстителям» смартфоны OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition распроданы за час
Представители разработчика не стали уточнять, какое количество экземпляров устройства было выпущено, однако все из них распродали всего за час с момента старта продаж.
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
Джеймс Милнер: «„Энфилд“ уже видел в еврокубках большие камбеки»
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что история клуба в еврокубках дает надежду команде на выход в финал.
Обновлено в 00:20
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36