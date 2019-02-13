Общество
Медведев поручил создать систему мониторинга качества воздухаРБК 04:45
Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна» поручил создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных индустриальных центрах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка
Обновлено в 08:55
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей
«Авангард» усилился форвардом «Автомобилиста»
Обновлено в 04:56
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Хоккей
Хоккеисты Шипачёв и Индрашис продолжат выступать за «Динамо»
Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Микс Индрашис достигли договорённости с клубом о продлении контрактов.
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Избранный украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной.
Обновлено в 08:24
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку 1 мая
Минометный обстрел западного пригорода Донецка осуществили вооруженные силы Украины 1 мая, сообщается на официальном сайте совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Наука
В Томске разработали первое отечественное ПО, независимое от Windows
Специалисты Томского государственного университета готовы презентовать уникальное для России программное обеспечение, работающее независимо от Windows.
Обновлено 30 апреля в 04:04
Космос
Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети
Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Авто
В России продано более 160 тысяч автомобилей сегмента SUV
За период с января по март нынешнего года в России было реализовано 160,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.
Обновлено в 05:00
Общество
Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург
В пятницу, 3 мая, в Петербурге пойдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.
Обновлено в 08:22
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Авто
Составлен топ-10 самых «проклятых» автомобилей в истории
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло гибель российских военных в Сирии
В Миноброны РФ назвали фальшивкой публикации ряда СМИ о гибели четырех российских военных на северо-западе сирийской провинции Хама.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Кировской области загорелись пять домов
В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Иркутске из-за пожара в торговом центре эвакуировали 2 тыс. человек
Из здания эвакуировали около 2 тыс. посетителей. Как сообщает ведомство, пожар потушили через несколько минут, огонь повредил кровлю.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Спортсменка Валерия Барченко перечислила продукты, отказ от которых поможет женщинам сохранить стройность и молодой вид, пишет Медикфорум.
Обновлено в 00:58
Общество
В Москве пройдет парад трамваев
Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
В Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери
Политики, которые выступили в поддержку Алсу, убеждены, что тот негатив, направленный против знаменитости, стал переходить все границы.
Обновлено в 08:11
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергает заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о том, что за год военные взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе.
Обновлено в 07:41