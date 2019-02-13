Общество

Медведев поручил создать систему мониторинга качества воздухаРБК 04:45

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна» поручил создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных индустриальных центрах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
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Росгидромет организует беспрерывный мониторинг качества воздуха в Новокузнецке

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В российских промцентрах создадут систему мониторинга качества воздуха

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