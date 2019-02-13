Общество
Медведев поручил создать систему мониторинга качества воздухаРБК 04:45
Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна» поручил создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных индустриальных центрах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Британии
Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила канцелярия правительства.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Зеленский рассказал, что общего у России и Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Авто
Автоконцерн Fiat завершает продажи пикапа Fullback
Как известно, основой Fullback является пикап Mitsubishi L200, однако в итальянской компании решили оснастить автомобиль несколькими модификациями, а также различными расцветками.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Кошка приняла участие в модном показе Dior
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась трогательными кадрами с семейной прогулки
В своем сториз Кудрявцева опубликовала очень трогательное видео с семейной прогулки.
Обновлено в 04:26
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Оружейный магазин в Махачкале загорелся после хлопка
Обновлено в 07:12
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Intel рассказали о своих планах относительно модернизации рендеринга
Представители компании Intel, во время конференции FMX 19 в городе Штутгарт, опубликовали пост, описывающий усилия компании, которые направлены на развитие инфраструктуры рендеринга, а также сообщающий подробные сведения об открытых программных библиотеках по созданию спецэффектов.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе
По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии
Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Девять человек пострадали при столкновении машин в Калужской области
Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГИБДД России.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию Hilux Special Edition
Кроме всего прочего, узнать новый Toyota Hilux Special Edition можно по уникальному дизайну ключа зажигания (он повторяет силуэт автомобиля) и новой заставке на дисплее бортового компьютера.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Энергетика
Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ в апреле
Соглашение с ОПЕК+ подразумевает сокращение в РФ добычи сырья на 228 тысяч баррелей.
Обновлено в 06:53
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Москве задержан открывший стрельбу из ружья по людям мужчина
Московские полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья, ранив четырёх человек.
Обновлено в 07:21
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Автоспорт
Вильнёв считает, что Леклер негативно влияет на «Феррари»
Экс-чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв заявил, что Шарль Леклер негативно влияет на «Феррари».
Обновлено в 06:49
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь
Эксперт по вопросам информации при Госдуме Вадим Манукян призывает оставить, наконец, в покое Алсу и ее дочь.
Обновлено в 06:24
Политика
Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30