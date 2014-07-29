Общество

Медведев поручил создать систему контроля за качеством воздухаМИР 24 05:49

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств обеспечить создание системы отслеживания качества воздуха. Такой инструмент позволит оценить влияние экологических факторов на здоровье населения. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства России.
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Медведев поручил создать систему контроля за качеством воздуха

МИР 2405:49

Медведев поручил создать систему мониторинга качества воздуха

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Медведев дал ряд поручений в области экологии

Финмаркет04:29

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Коммерческие Вестивчера в 23:26
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Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
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Ну а пока лидирующую позицию на мировом рынке смартфоном занимает компания Samsung, доля которого в первом квартале 2019 года составляет 21%.
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Два человека погибли, 18 пострадали в результате инцидента на электрохимическом предприятии в городе Шэньму китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в заявлении местного правительства.
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ВВС США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A. Сообщение об этом появилось на сайте Военно-воздушных сил.
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Полиция в Париже напала на журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
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