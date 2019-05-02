Экономика
Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходовРИА Новости 03:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
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Авто
FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол
Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе
Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 06:03
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Обновлено в 02:12
Энергетика
Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+
Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Трамп назвал слухами информацию о вмешательстве РФ в дела Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в эфире телеканала Fox News, что вокруг Венесуэлы ходит много слухов о вмешательстве различных сторон, включая Россию.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии
Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана
Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Политика
В США предложили ввести новые санкции против РФ
Бывший посол США в НАТО дипломат Виктория Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря", который должен будет координировать американскую политику в сфере кибербезопасности.
Обновлено в 04:02
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Культура
Стартовала регистрация участников фестиваля «Таврида — ARTRUSSIA»
Сергей Першин, генеральный директор Центра развития культурных инициатив, рассказал, что на фестиваль смогут приехать все.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе
Обновлено вчера в 22:16
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна
В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено вчера в 16:55
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54