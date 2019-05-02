Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходовРИА Новости 03:57

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев поручил создать к 2021 году систему госучета мусора

Российская газета05:45

Правительство проработает вопрос возврата оплаты за вывоз мусора тем, кто сортирует отходы

ТАСС05:05

Дмитрий Медведев дал поручения по итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна»

Глас Народа03:06

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Коммерсантъ04:46

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

РИА Новости03:57

Медведев поручил создать единую государственную систему учёта отходов

Finam.Ru04:41

Медведев поручил создать единую систему учета отходов в России

ФАН04:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
Авто

FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6

Обновлено вчера в 11:12
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе

Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 06:03
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Обновлено в 04:32
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Обновлено в 02:12
Энергетика

Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+

Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Политика

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

Обновлено в 05:29
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Политика

Трамп назвал слухами информацию о вмешательстве РФ в дела Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в эфире телеканала Fox News, что вокруг Венесуэлы ходит много слухов о вмешательстве различных сторон, включая Россию.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии

Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана

Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром

Обновлено вчера в 09:52
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено вчера в 06:38
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ

Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Политика

В США предложили ввести новые санкции против РФ

Бывший посол США в НАТО дипломат Виктория Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря", который должен будет координировать американскую политику в сфере кибербезопасности.
Обновлено в 04:02
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Культура

Стартовала регистрация участников фестиваля «Таврида — ARTRUSSIA»

Сергей Першин, генеральный директор Центра развития культурных инициатив, рассказал, что на фестиваль смогут приехать все.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе

Обновлено вчера в 22:16
Космос

На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна

В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено вчера в 16:55
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное