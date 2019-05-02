Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходовРИА Новости 03:57

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.

Общество В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.

Культура Самбурскую вырезали из эфира Первого канала Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.

Здоровье Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Происшествия Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.

Происшествия В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.

Политика Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда» Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Общество В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала, как супруг гуляет с их 9-месячной дочкой Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в своих соцсетях крайне редко делятся фотографиями с дочкой Машей, которая родилась в августе прошлого года.

Происшествия На Куликовом поле в Одессе начались стычки Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.

Политика Лавров назвал несовместимыми позиции России и США по Венесуэле По словам Лаврова, российская позиция опирается на устав ООН и принципы международного права, тогда как США требуют капитуляции от легитимного правительства Венесуэлы и угрожают применить силу ради смены режима.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Происшествия В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.

Происшествия Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).

Общество В Москве пройдет парад трамваев Парад трамваев вновь пройдет в Москве.

Шоу-бизнес Анна Снаткина панически боится летать Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.

Происшествия Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.

Происшествия В Махачкале в оружейном магазине произошел пожар Пожар произошел в оружейном магазине в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Космос Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.

Политика Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.