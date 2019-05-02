Экономика
Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходовРИА Новости 03:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
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Медведев поручил представить предложения по концепции экологического образования
Парламентская газета08:57
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Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
У себя в инстаграме муж оперной дивы Анны Нетребко назвал "своего" победителя - 12-летнего казахстанца Ержана Максима.
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Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
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СМИ узнали бонус лорда Баркера за вывод компаний Дерипаски из-под санкций
Независимый председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер получил от $3,9 млн до $5,2 млн за многомесячные переговоры, в результате которых Министерство финансов США согласилось снять санкции с компаний, которые принадлежали Олегу Дерипаске, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую детсадом, издевавшуюся над ребенком
В столице Кубани получил продолжение скандал с появившимся в Сети видео, на котором работник детского сада издевается над маленьким ребенком.
Обновлено в 06:52
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
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Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
Три американских самолета-разведчика заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Путин подписал поручения по жилью и благоустройству
Региональным властям рекомендовано предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Пожилые люди исчезли из приюта в Барнауле
Обновлено в 10:42
Происшествия
В траурных мероприятиях в Одессе участвовали более тысячи человек
Более 1 тысячи человек приняли участие в траурных мероприятиях по случаю годовщины трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек.
Обновлено в 09:22
Политика
Нуланд предложила «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Политика
МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ
В министерстве иностранных дел Украины осудили решение российских властей, которые упростили процедуру получения гражданства РФ для отдельной категорией граждан, включающей также жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром
Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
Обновлено вчера в 09:52
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Энергетика
Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа
Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Кировской области загорелись пять частных домов
Спасатели тушат пожар в пяти частных жилых домах в деревне Кульма Кировской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:55
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Наука
Клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений
Клетки сердца, которые участвуют в распространении электрических сигналов, могут самоорганизовываться, если часть из них гибнет и заменяется фибробластами.
Обновлено 30 апреля в 09:01
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Футбол
Бакайоко объяснил причину опоздания на тренировку «Милана»
Полузащитник «Милана» Тимуе Бакайоко объяснил, почему опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 04:15
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06