Экономика
Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходовРИА Новости 03:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев поручил представить предложения по концепции экологического образования
Парламентская газета08:57
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В Одессе поминают погибших 2 мая 2014 года
Обновлено в 02:52
Культура
Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе
Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Избранный украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Малышке с опухолью требуется помощь томичей
Девятимесячной малышке Вике Узьмовой с доброкачественной опухолью срочно требуется собрать 150 тысяч рублей для поездки на лечение в Москву.
Обновлено в 08:30
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Происшествия
В Иркутске из-за пожара в торговом центре эвакуировали 2 тыс. человек
Из здания эвакуировали около 2 тыс. посетителей. Как сообщает ведомство, пожар потушили через несколько минут, огонь повредил кровлю.
Обновлено в 01:35
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Кировской области загорелись пять домов
В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Глафира Тарханова удивила многочисленных фанатов кардинальной сменой имиджа, опубликовав в Instagram фотографию и показав изменения.
Обновлено в 06:04
Наука
Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами, выяснили ученые
Обновлено в 08:52
Политика
WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа
Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Футбол
Мюллер может покинуть «Баварию»
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб. Как сообщает Kicker, 29-летним форвардом интересуются «Милан» и «Интер».
Обновлено в 07:15
Авто
Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков
Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика
О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга
Обновлено в 04:47
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
Обновлено в 07:59
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Авто
Составлен топ-10 самых «проклятых» автомобилей в истории
Обновлено вчера в 15:00