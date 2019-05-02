Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходовРИА Новости 03:57

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев поручил представить предложения по концепции экологического образования

Парламентская газета08:57

Дмитрий Медведев дал поручения по итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна»

Глас Народа03:06

Медведев поручил создать единую систему учета отходов в России

ФАН04:57

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Коммерсантъ04:46

Правительство проработает вопрос возврата оплаты за вывоз мусора тем, кто сортирует отходы

ТАСС05:05

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

РИА Новости03:57

Медведев поручил создать к 2021 году систему госучета мусора

Российская газета05:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Футбол

У Икера Касильяса случился инфаркт

У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В Одессе поминают погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:52
Культура

Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе

Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Политика

Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

Избранный украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Малышке с опухолью требуется помощь томичей

Девятимесячной малышке Вике Узьмовой с доброкачественной опухолью срочно требуется собрать 150 тысяч рублей для поездки на лечение в Москву.
Обновлено в 08:30
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Происшествия

В Иркутске из-за пожара в торговом центре эвакуировали 2 тыс. человек

Из здания эвакуировали около 2 тыс. посетителей. Как сообщает ведомство, пожар потушили через несколько минут, огонь повредил кровлю.
Обновлено в 01:35
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Кировской области загорелись пять домов

В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Общество

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»

Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Глафира Тарханова удивила многочисленных фанатов кардинальной сменой имиджа, опубликовав в Instagram фотографию и показав изменения.
Обновлено в 06:04
Наука

Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами, выяснили ученые

Обновлено в 08:52
Политика

WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа

Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Футбол

Мюллер может покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб. Как сообщает Kicker, 29-летним форвардом интересуются «Милан» и «Интер».
Обновлено в 07:15
Авто

Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков

Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено вчера в 04:53
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика

О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Одессе задержали девушку из-за футболки с советской символикой

Обновлено в 08:49
Политика

Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
Обновлено в 07:59
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Авто

Составлен топ-10 самых «проклятых» автомобилей в истории

Обновлено вчера в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное