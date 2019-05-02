Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходовРИА Новости 03:57

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
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Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

РИА Новости03:57

Медведев поручил создать единую государственную систему учёта отходов

Finam.Ru04:41

Дмитрий Медведев дал поручения по итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна»

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