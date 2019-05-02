Экономика
Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходовРИА Новости 03:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
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Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг» и одноименного аккаунта в Twitter, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Кино
Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»
Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Политика
Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года
С утра жители Одессы приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где 2 мая 2014 года в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв.
Обновлено в 02:40
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Нижнем Тагиле нарушительница сбила мотоциклиста
Обновлено в 04:34
Транспорт
В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение
Движение транспорта ограничат в Москве 2 и 3 мая в связи с подготовкой к проведению ежегодного мотофестиваля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала фигуру в бикини
Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в сети Instagram новым снимком в бикини.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Хоккей
Два паса Радулова помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис»
Обновлено в 01:41
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Белоруссия планирует восстановить транзит российской нефти 2 мая
Ситуацию с нефтью между Белоруссией и России можно назвать «спором хозяйствующих субъектов, который вышел на политический уровень», сказал "Эху Москвы" Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
СМИ сообщили об утечке в Северном море ядовитого газа времен Первой Мировой
Обнаружена утечка горчичного газа из бомб и гранат времен Первой мировой войны, залегающих в водах Северного моря в районе курортного города Кнокке-Хейст, сообщила в четверг газета Het Laatste Nieuws.
Обновлено в 03:54
Общество
Число довольных жизнью россиян резко уменьшилось
Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года, тогда как в октябре 2018 года этот показатель составлял почти 90%, — сообщили в Финансовом университете.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54