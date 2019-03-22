Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушенияКоммерсантъ 09:55

Ранее четыре бизнес-ассоциации попросили господина Медведева отменить уголовную ответственность за валютные нарушения. Среди авторов послания — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России».
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с чего всё началось

Бизнес попросил премьера отменить уголовную ответственность за валютные нарушения

Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.
Ведомостивчера в 17:42

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Медведев поручил подготовить декриминализацию статьи УК за нерепатриацию валюты

Московский Комсомолец09:37

Медведев поручил подготовить законопроект об отмене статьи УК за нерепатриацию валюты

Интерфакс09:16

Медведев поручил смягчить уголовное законодательство по валютным нарушениям

Ведомости10:23

Медведев поручил отменить уголовное наказание за валютные нарушения

Реальное время09:40

Медведев поручил доработать вопрос ответственности за нарушения валютного законодательства

ТАСС09:03

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Коммерсантъ09:55

СМИ узнали о просьбе бизнеса к Медведеву ослабить валютный контроль

РБКвчера в 20:28
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Общество

В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

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Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
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Рогозин рассказал о способности «Сармата» преодолеть любую систему ПРО

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может «разорвать в клочья» любую противоракетную оборону (ПРО).
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Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Кино

Милош Бикович о работе с Кустурицей, жизни в России и женщинах

В интервью RT Бикович рассказал о создании этой картины, работе с Эмиром Кустурицей и своих успехах в качестве режиссёра.
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Политика

Россия захотела поставлять газ Украине

Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В будку полиции возле посольства России в Афинах бросили гранату

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах, сообщили в пресс-службе российского посольства.
Обновлено в 02:17
Культура

Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов

Самым популярным местом для съемок фильмов и сериалов за год стал парк «Зарядье».
Обновлено в 09:40
Футбол

Ругани подпишет с «Ювентусом» новый контракт на 4 года

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист согласовал с туринским клубом новый контракт сроком на четыре года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Челябинске школьницы избили сверстницу за поддельные кроссовки

Ученицы одной из школ Челябинска избили сверстницу из-за поддельных кроссовок популярного бренда.
Обновлено в 10:49
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Футбол

Лукаку рассказал, как его изменил Ибрагимович

Обновлено в 10:33
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли

Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации по дневной норме потребления воды

Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации относительно дневной нормы потребления воды.
Обновлено в 04:58
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика

Вучич в день 20-летия со дня бомбардировки Югославии: Надеюсь, мы будем сохранять мир

Ровно 20 лет назад на города сбросили тысячи снарядов.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Белый дом сообщил об освобождении территории Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористов "Исламского государства"*.
Обновлено в 12:49
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Политика

Депутат Петров призывает регламентировать сбор валежника в Петербурге

Чтобы граждане не конфликтовали между собой при сборе валежника, депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров предлагает определить преимущественное право на это для собственников домовладений.
Обновлено в 11:48
Общество

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Минприроды назвал регионы, где успешно стартовала "мусорная реформа". В их число вошли 62 субъекта РФ.
Обновлено в 06:11
Культура

Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих

"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12

Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12. Еще 76 - получили травмы различной степени тяжести.
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Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
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Шоу-бизнес

Продолжает хайпить: Гуф выложил фотографию с Кети Топурия

Кети Топурия (32) и Гуф (39) расстались еще в ноябре 2018-го предположительно из-за того, что стало известно о его любовнице, но рэпер, похоже, до сих пор скучает по бывшей возлюбленной.
Обновлено в 08:17
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