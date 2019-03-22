Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушенияКоммерсантъ 09:55
Ранее четыре бизнес-ассоциации попросили господина Медведева отменить уголовную ответственность за валютные нарушения. Среди авторов послания — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России».
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с чего всё началось
Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.Ведомостивчера в 17:42
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Медведев поручил подготовить декриминализацию статьи УК за нерепатриацию валюты
Московский Комсомолец09:37
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Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Рогозин рассказал о способности «Сармата» преодолеть любую систему ПРО
Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может «разорвать в клочья» любую противоракетную оборону (ПРО).
Обновлено в 11:00
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Кино
Милош Бикович о работе с Кустурицей, жизни в России и женщинах
В интервью RT Бикович рассказал о создании этой картины, работе с Эмиром Кустурицей и своих успехах в качестве режиссёра.
Обновлено в 06:00
Политика
Россия захотела поставлять газ Украине
Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В будку полиции возле посольства России в Афинах бросили гранату
Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах, сообщили в пресс-службе российского посольства.
Обновлено в 02:17
Культура
Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов
Самым популярным местом для съемок фильмов и сериалов за год стал парк «Зарядье».
Обновлено в 09:40
Футбол
Ругани подпишет с «Ювентусом» новый контракт на 4 года
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист согласовал с туринским клубом новый контракт сроком на четыре года.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Челябинске школьницы избили сверстницу за поддельные кроссовки
Ученицы одной из школ Челябинска избили сверстницу из-за поддельных кроссовок популярного бренда.
Обновлено в 10:49
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Футбол
Лукаку рассказал, как его изменил Ибрагимович
Обновлено в 10:33
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах
12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли
Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации по дневной норме потребления воды
Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации относительно дневной нормы потребления воды.
Обновлено в 04:58
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика
Вучич в день 20-летия со дня бомбардировки Югославии: Надеюсь, мы будем сохранять мир
Ровно 20 лет назад на города сбросили тысячи снарядов.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Белый дом сообщил об освобождении территории Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористов "Исламского государства"*.
Обновлено в 12:49
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Политика
Депутат Петров призывает регламентировать сбор валежника в Петербурге
Чтобы граждане не конфликтовали между собой при сборе валежника, депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров предлагает определить преимущественное право на это для собственников домовладений.
Обновлено в 11:48
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Минприроды назвал регионы, где успешно стартовала "мусорная реформа". В их число вошли 62 субъекта РФ.
Обновлено в 06:11
Культура
Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих
"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12
Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12. Еще 76 - получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:00
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Продолжает хайпить: Гуф выложил фотографию с Кети Топурия
Кети Топурия (32) и Гуф (39) расстались еще в ноябре 2018-го предположительно из-за того, что стало известно о его любовнице, но рэпер, похоже, до сих пор скучает по бывшей возлюбленной.
Обновлено в 08:17