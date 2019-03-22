Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушенияКоммерсантъ 09:55

Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.

с чего всё началось

Ранее четыре бизнес-ассоциации попросили господина Медведева отменить уголовную ответственность за валютные нарушения. Среди авторов послания — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России».

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