Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушенияКоммерсантъ 09:55

Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.

с чего всё началось

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