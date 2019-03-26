Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрахРБК 08:48

с чего всё началось

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг). Свои предложения по этому вопросу ведомства должны представить до 15 апреля 2019 года.

Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах

Общество Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.

Футбол Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матче Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче.

Футбол Саутгейт о расизме: «Наказания бессмысленны, если не помогать людям просвещаться» Мои дети никогда не задумываются о том, где родился человек, на каком языке говорит и какой у него цвет кожи.

Футбол Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.

Политика Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.

Происшествия СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Энергетика Правительство и нефтяники согласились стабилизировать цены на топливо Правительство РФ и представители нефтяной отрасли договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Происшествия Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.

Космос У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Политика Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Происшествия В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.

Здоровье Минздрав РФ предложил ввести универсальное йодирование пищевой соли с 2020 г Минздрав России подготовил для общественного обсуждения проект, в рамках которого предлагается с января 2020 г. ввести универсальное йодирование пищевой повареной соли.

Армия и оружие США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан» Представители США отказались от участия в координационном совещании по вопросу спасения беженцев, находящихся в лагере «Рукбан», указано в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном 26 марта.

Происшествия Стали известны подробности нападения на посольство Северной Кореи в Испании Известно, что злоумышленники украли несколько компьютерных устройств. На посольство КНДР в Мадриде напали 22 февраля.

Экономика Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны.

Экономика ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк Уточняется, что получить лицензию смог казанский "Банк 131". Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года.

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Происшествия На женщину в Мурманске упала глыба льда Глыба льда обрушилась на женщину в Мурманске. После этого ее доставили в реанимацию.

Энергетика Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.

Происшествия Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.

Армия и оружие Россия поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов заявил, что Москва поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С.