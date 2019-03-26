Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрахРБК 08:48
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг). Свои предложения по этому вопросу ведомства должны представить до 15 апреля 2019 года.
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Медведев поручил проработать вопрос ответственности за съемку фильмов в кинозалах
Rambler News Service07:14
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
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