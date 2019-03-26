Экономика

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрахРИА Новости 07:24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Читать в источнике
с чего всё началось
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил
 МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг).
РБК08:48

Подробнее о событии

Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах

РБК08:48

О решениях по итогам заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии

Глас Народа07:31

Медведев поручил разобраться с наказанием за съёмку в кинотеатрах

Life.ru07:41

Медведев поручил ввести ответственность за съемку фильмов в кинотеатрах

Российская газета07:31

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах

РИА Новости07:24

Медведев поручил проработать вопрос ответственности за съемку фильмов в кинозалах

Rambler News Service07:14

Медведев поручил проработать вопрос о наказании за незаконную съемку в кинозалах

ТАСС08:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия

В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции

Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера просят отправить в колонию на 21 год

Сторона государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году заключения в колонии строгого режима.
Обновлено в 10:38
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Футбол

Юношеская сборная России вышла в финальную часть ЧЕ-2019

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в Ирландии 3-19 мая, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Обновлено в 11:15
Политика

Тереза Мэй может назвать дату своей отставки завтра

Британский премьер-министр Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Артист цирка в Брянске ограбил офис микрозаймов и уехал на гастроли

Курские полицейские задержали артиста цирковой труппы из Ивановской области по подозрению в нападении на офис микрозаймов в Брянске.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи

На своей странице в Instagram канадский поп-певец Джастин Бибер пожаловался на отсутствие энергии и готовность "развалиться на части".
Обновлено в 05:44
Футбол

Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Происшествия

На Кубани обрушился аварийный мост через реку Хадажка

Закрытый с октября 2018 года аварийный мост через реку Хадажка к семи домовладениям обрушился в Хадыженске, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:07
Футбол

ФФУ: «Уверены, что Мораес получил гражданство Украины должным образом»

В Португалии утверждают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста, и в связи с этим футболист не имел право получать новое спортивное гражданство.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Состояние госпитализированного режиссера Данелии изменилось

24 февраля сообщалось, что Георгия Данелию госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «эмфизема легких».
Обновлено в 11:31
Авто

В Красноярске назвали квартиры по цене Lexus и Porsche

Обновлено в 02:26
Здоровье

Московские врачи спасли ногу ребенку со злокачественной опухолью

Врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли ногу 12-летнему мальчику из Севастополя с саркомой Юинга, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Автоспорт

Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне

Обновлено вчера в 08:21
Транспорт

Пожиратели шин и подвесок: собираем фотографии ям-монстров с дорог Екатеринбурга

Обновлено в 08:55
Происшествия

«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Политика

Россия «временно отключит» Интернет

Россия в ближайшие несколько недель планирует провести испытания по отключению страны от глобальной мировой интернет-сети.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога

Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Политика

ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля

Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Климова позировала десятилетнему сыну в прозрачном платье

В кадре 41-летняя артистка позирует у окон отеля на территории ОАЭ в белом полупрозрачном платье.
Обновлено в 06:55
Экономика

Топилин допустил введение дополнительных мер поддержки рождаемости

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин допустил возможность введения дополнительных мер поддержки рождаемости в России в рамках реализации национального проекта "Демография".
Обновлено в 09:59
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Политика

Европарламент одобрил реформу авторского права в интернете

Европарламент принял директиву, по которой онлайн-сервисы должны будут делиться доходами с авторами произведений и СМИ.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса

Обновлено вчера в 01:26
Политика

Суд признал незаконной передачу Грудинину мандата КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 14 марта объявил о решении президиума партии передать директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, принимавшему участие в президентских выборах в 2018 году, мандат Жореса Алферова.
Обновлено 23 марта в 16:49
Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Политика

Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламент (ЕП) одобрил законопроект по отмене сезонного перевода часов с 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба ЕП.
Обновлено в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное