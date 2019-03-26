Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрахРИА Новости 07:24
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
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Медведев поручил проработать вопрос ответственности за съемку фильмов в кинозалах
Rambler News Service07:14
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
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Кино
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На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.
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Ford может полностью уйти из России
В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
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