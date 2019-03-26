Экономика

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрахРИА Новости 07:24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
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с чего всё началось
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил
 МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг).
РБК08:48

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Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах

РБК08:48

Медведев поручил проработать вопрос о наказании за незаконную съемку в кинозалах

ТАСС08:16

Медведев поручил проработать вопрос ответственности за съемку фильмов в кинозалах

Rambler News Service07:14

Медведев поручил ввести ответственность за съемку фильмов в кинотеатрах

Российская газета07:31

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах

РИА Новости07:24

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