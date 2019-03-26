Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрахРИА Новости 07:24

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах

Происшествия 16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.

Общество Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".

Технологии Клиентам Сбербанка разрешат изменять пин-код без перевыпуска карты В Сбербанке отметили, что ежемесячно 30 тысяч клиентов банка перевыпускают карту из-за того, что забыли пин-код, пишет РБК.

Политика Савченко выступила с обращением к украинцам Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.

Армия и оружие Россия и Турция провели первое патрулирование в Телль-Рифате Российские и турецкие военные провели первое скоординированное патрулирование в сирийском Телль-Рифате, сообщило минобороны Турции.

Политика Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанами Напомним, как писал сайт kp.ru, еще 22 марта стало известно, что Трамп решил признать Голанские высоты за Израилем.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Экономика Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8% Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).

Культура Эрмитаж попал в первую десятку самых посещаемых музеев мира Первое место в Топ-100 самый посещаемых музеев 2018 года оказался Лувр, который в 2018 году посетили 10,2 млн человек.

Экономика Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.

Футбол Янник Карраско: «Я хочу вернуться в Европу» Полузащитник «Далянь Ифан» Янник Карраско заявил, что хочет перейти в европейский клуб этим летом.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Энергетика Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.

Происшествия Артист цирка в Брянске ограбил офис микрозаймов и уехал на гастроли Курские полицейские задержали артиста цирковой труппы из Ивановской области по подозрению в нападении на офис микрозаймов в Брянске.

Авто Skoda Octavia получила новую версию Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Шоу-бизнес Актриса Хилари Дафф опубликовала видео своих родов в воду Актриса Хилари Дафф (31), известная по молодежным сериалам 90-х, поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram весьма личным видео.

Хоккей Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона» Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.

Политика ФСБ назвала условия сохранения кортика на память бывшими сотрудниками Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предложила установить условия передачи кортиков бывшим сотрудникам службы, говорится в соответствующем проекте приказа.

Финансы ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.

Армия и оружие В Сети появилось видео испытаний «летающего карабина» Аппарат, сконструированный студентами СКБ-АМ, представляет собой винтовой дрон вертикального взлета, вооруженный гладкоствольным карабином "Вепрь 12 Молот" 12-го калибра с электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов и предназначенный для перехвата других беспилотников.

Хоккей Стало известно расписание матчей сборной России на МЧМ-2020 Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских Остраве и Тршинце. Календарь матчей сборной России: 26 декабря.

Авто Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".

Футбол Vici Gaming заменит Rogue на StarSeries i-League Season 7 StarSeries i-League Season 7 пройдет в Шанхае с 30 марта по 7 апреля. 16 команд разыграют на турнире 500 000 долларов.

Гаджеты Xiaomi показала заряжающее смартфон за 17 минут зарядное устройство На ролике видно: смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, подключенный к зарядке Xiaomi, заряжается от 0 до 100% за 17 минут.