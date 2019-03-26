Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрахРИА Новости 07:24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах

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