Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрахРИА Новости 07:24
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
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Медведев поручил до 15 апреля решить вопрос о наказании за съемку в кинозалах
Комсомольская правда07:50
Медведев поручил проработать вопрос ответственности за съемку фильмов в кинозалах
Rambler News Service07:14
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
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