Экономика

План развития Арктики разработают в следующем году
Вечерняя Москва
04:32

Российское правительство совместно с рядом компаний в период до весны следующего года разработает проект по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики. Сообщается, что поручение главы кабмина Дмитрия Медведева адресовано Минприроды, Минэнерго, Минпромторгу и Минтрансу.
Вечерняя Москва04:32

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Медведев пообещал льготы новым проектам в Арктике

URA.Ru02:52

Дмитрий Медведев поручил разработать систему льгот для новых проектов в Арктике

Коммерсантъ02:15

Медведев поручил разработать преференции для новых проектов в Арктике

Известия00:56

Проект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры

ТАСС00:30

В России до марта разработают план по реализации потенциала Арктики

РИА Новости00:03

Медведев напомнил о хрупкой экологии Арктики

Lenta.ru17 декабря в 12:24

Детальный план развития Севморпути планируется подготовить к февралю 2019 года

Российское судоходство17 декабря в 02:12
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Экономика

ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году

Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке.
Обновлено в 02:24
Экономика

СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»

Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.
Обновлено в 04:13
Экономика

Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Энергетика

Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56

Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика

Нацбанк Украины принял решение о ликвидации «дочки» ВТБ Банка

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии украинской "дочки" ВТБ Банка.
Обновлено в 04:22
Экономика

Госдума уточнила регулирование долевого строительства жилья

Госдума приняла закон, уточняющий требования к застройщикам в рамках долевого строительства жилья и контролю их деятельности.
Обновлено в 04:20
Экономика

Госдума приняла закон о системе мониторинга маркированных товаров

Закон, направленный на создание информационной системы мониторинга подлежащих маркировке товаров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.
Обновлено в 05:11
Экономика

Госдума приняла закон о регулировании вопросов ликвидации игорных зон

Ко второму чтению в документ добавлена норма, согласно которой решение о ликвидации игорной зоны или об изменении ее границ, если такое изменение повлечет невозможность осуществления организатором азартных игр деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, не может быть принято правительством РФ до истечения 10 лет со дня ее создания, если иное не предусмотрено законом.
Обновлено в 05:15
Экономика

Программа внешних займов «Газпрома» на 2018 год увеличена до €6,5 млрд

Программа внешних займов ПАО «Газпром» на 2018 год увеличена на 2,5 миллиарда евро. Такое решение принял совет директоров компании.
Обновлено в 03:30
Экономика

Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году

Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 03:51
Экономика

Счетная палата отчиталась о недостигнутых медицинских показателях

За последние два года ни один российский регион не достиг всех установленных критериев качества медицинской помощи.
Обновлено в 01:00
Экономика

СП Lundin и Gunvor отказалось от Лаганского блока на шельфе Каспия

Совместное предприятие шведской Lundin Petroleum и трейдера Gunvor - ООО "Петроресурс" - сдало в Роснедра лицензию на освоение Лаганского блока на шельфе Каспия.
Обновлено в 02:53
Экономика

Медведев поручил проработать создание ТОСЭР на Таймыре

На полуострове Таймыр в Красноярском крае может быть создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 00:52
Экономика

Акции Micron рухнули на 9%. Компания сократит производство микрочипов

Квартальная выручка американского производителя микрочипов Micron Technology выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $7,91 млрд.
Обновлено в 04:49
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